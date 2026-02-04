Quando parte Dominik Paris nella seconda prova di discesa a Bormio: n. di pettorale, orario preciso, tv

Dominik Paris sarà uno degli osservati speciali al via della seconda prova cronometrata di discesa a Bormio in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il veterano azzurro affronterà il secondo training ufficiale sulla Stelvio, in programma nella mattinata di giovedì 5 febbraio (dalle 11.30), con l’obiettivo di testare le condizioni della pista e raccogliere indicazioni importanti in vista della gara di sabato.

Il 36enne della Val d’Ultimo ha cominciato la settimana a Bormio firmando il quinto tempo nella prima delle tre prove cronometrate previste con un distacco di 94 centesimi dal leader Ryan Cochran-Siegle. “È sempre bello essere qui sulla Stelvio. La pista non è ancora in condizioni perfette, ma c’è tempo prima della gara. Le condizioni cambiano lungo il tracciato, ma è stato importante fare questa prima prova. Mi sento già pronto per sabato“, le sue impressioni dopo il primo training.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e l’orario di partenza di Dominik Paris per la seconda prova cronometrata della discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max; prevista la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO PARTE DOMINIK PARIS NELLA SECONDA PROVA DI DISCESA A BORMIO

Dominik Paris partirà alle ore 11.48.40 di giovedì 5 febbraio, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura.

PETTORALE DOMINIK PARIS NELLA SECONDA PROVA DI DISCESA

Dominik Paris indosserà il pettorale numero 13.

CALENDARIO PRIMA PROVA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026

Giovedì 5 febbraio

Ore 11.30 Seconda prova cronometrata della discesa libera maschile a Bormio

PROGRAMMA PROVA DISCESA OLIMPIADI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA SECONDA PROVA CRONOMETRATA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 ROGENTIN Stefan SUI

2 ALPHAND Nils FRA

3 CRAWFORD James CAN

4 HEMETSBERGER Daniel AUT

5 CASSE Mattia ITA

6 HINTERMANN Niels SUI

7 ODERMATT Marco SUI

8 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA

9 ALLEGRE Nils FRA

10 von ALLMEN Franjo SUI

11 FRANZONI Giovanni ITA

12 SCHIEDER Florian ITA

13 PARIS Dominik ITA

14 KRIECHMAYR Vincent AUT

15 MONNEY Alexis SUI

16 MUZATON Maxence FRA

17 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR

18 HROBAT Miha SLO

19 ALEXANDER Cameron CAN

20 LEHTO Elian FIN

21 HAASER Raphael AUT

22 BENNETT Bryce USA

23 BABINSKY Stefan AUT

24 INNERHOFER Christof ITA

25 NEGOMIR Kyle USA

26 ZABYSTRAN Jan CZE

27 SEGER Brodie CAN

28 CATER Martin SLO

29 JOCHER Simon GER

30 ELEZI CANNAFERINA Alban FRA

31 READ Jeffrey CAN

32 MOELLER Fredrik NOR

33 PFIFFNER Marco LIE

34 MORSE Sam USA

35 FEURSTEIN Lukas AUT

36 SELLAEG Simen NOR

37 SEGER Riley CAN

38 SZOLLOS Barnabas ISR

39 ALESSANDRIA Arnaud MON

40 OPMANIS Elvis LAT

41 GRAMMEL Anton GER

42 RADAMUS River USA

43 SHEPIUK Dmytro UKR

44 COMERFORD Cormac IRL