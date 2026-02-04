Dominik Paris: “La pista non è ancora in condizioni perfette, ma io mi sento già pronto per sabato”

Dominik Paris chiude quinto, ma teoricamente scala una posizione, dato che l’elvetico Alexis Monney, quarto, salta una porta, a Bormio, sede della prima prova cronometrata della discesa libera maschile valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

L’azzurro, ai microfoni federali, non è pienamente soddisfatto della pista, mostrandosi però fiducioso che le condizioni possano migliorare in vista della gara: “È sempre bello essere qui sulla Stelvio. La pista non è ancora in condizioni perfette, ma c’è tempo prima della gara“.

Un elemento su tutti non ha convinto Paris, il quale però è già proiettato verso la gara più importante del quadriennio: “Le condizioni cambiano lungo il tracciato, ma è stato importante fare questa prima prova. Mi sento già pronto per sabato“.