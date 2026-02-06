Milano Cortina 2026OlimpiadiSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Quando parte Dominik Paris nella discesa di Bormio 2026: n. di pettorale, orario, tv
Domani, sabato 7 febbraio, a Bormio (Italia) si assegnerà il primo titolo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in programma la discesa maschile, che scatterà alle ore 11.30. Saranno al cancelletto di partenza 36 atleti in rappresentanza di 17 Paesi.
Salvo interruzioni, Dominik Paris partirà col pettorale numero 12 alle ore 11.58.35: la discesa, infatti, inizierà alle ore 11.30 e gli atleti dall’1 al 5 scatteranno a distanza di 2’20” l’uno dall’altro. Dal 6 in poi, invece, l’intervallo di partenza verrà innalzato a 2’45”.
Per la discesa maschile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
QUANDO LO SCI ALPINO ALLE OLIMPIADI
Sabato 7 febbraio
Ore 11.30 Discesa maschile Bormio (Italia) – Diretta tv su Rai2
PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
QUANDO PARTE DOMINIK PARIS NELLA DISCESA?
PETTORALI DI PARTENZA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026
1 Daniel Hemetsberger AUT
2 James Crawford CAN
3 Bryce Bennett USA
4 Maxence Muzaton FRA
5 Nils Alphand FRA
6 Alexis Monney SUI
7 Marco Odermatt SUI
8 Franjo von Allmen SUI
9 Vincent Kriechmayr AUT
10 Nils Allegre FRA
11 Giovanni Franzoni ITA
12 Dominik Paris ITA
13 Ryan Cochran-Siegle USA
14 Mattia Casse ITA
15 Florian Schieder ITA
16 Adrian Smiseth Sejersted NOR
17 Cameron Alexander CAN
18 Elian Lehto FIN
19 Miha Hrobat SLO
20 Stefan Rogentin SUI
21 Raphael Haaser AUT
22 Brodie Seger CAN
23 Jan Zabystran CZE
24 Alban Elezi Cannaferina FRA
25 Stefan Babinsky AUT
26 Jeffrey Read CAN
27 Kyle Negomir USA
28 Simon Jocher GER
29 Sam Morse USA
30 Martin Cater SLO
31 Marco Pfiffner LIE
32 Barnabas Szollos ISR
33 Arnaud Alessandria MON
34 Elvis Opmanis LAT
35 Dmytro Shepiuk UKR
36 Cormac Comerford IRL