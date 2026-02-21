Quando Larissa Iapichino a Torun? Orario World Indoor Tour, programma, tv, streaming

Larissa Iapichino sarà tra le grandi protagoniste del Meeting di Torun, ultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). La Campionessa d’Europa di salto in lungo in sala si cimenterà nella terza gara stagionale: dopo la bella misura piazzata ad Ancona (6.93 metri) e il successo conseguito nel World Tour a Karlsruhe (6.84), la toscana si rimetterà in gioco nella località polacca che tra un mese ospiterà i Mondiali Indoor.

L’azzurra sta scaldando i motori in vista dell’appuntamento iridato, dove sarà indubbiamente una delle donne di riferimento. Intanto testerà quella pedana in occasione della sempre prestigiosa Copernicus Cup e inseguirà un bel riscontro tecnico, oltre a un’affermazione che sarebbe importante anche in ottica ranking internazionale. La sua rivale di riferimento sarà la svizzera Annik Kaelin, argento mondiale sotto al tetto che ha tutte le carte per impensierire la figlia di Fiona May.

L’appuntamento è per domenica 22 febbraio, la prova di salto in lungo è prevista alle ore 17.30. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della gara di Larissa Iapichino al Meeting di Torun. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206), in diretta streaming su Sky Go e NOW, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO LARISSA IAPICHINO A TORUN

Domenica 22 febbraio

Ore 17.30 Salto in lungo femminile, con Larissa Iapichino – Diretta tv su Sky Sport Max

PROGRAMMA LARISSA IAPICHINO A TORUN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (canale 206), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.