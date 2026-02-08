Larissa Iapichino vince nel World Indoor Tour! Misura di sostanza: successo gold e Italia padrona del salto in lungo

Larissa Iapichino ha vinto la gara di salto in lungo andata in scena a Karlsruhe (Germania), sede di una tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala). La Campionessa d’Europa al coperto si è imposta grazie a un balzo da 6.84 metri firmato al terzo tentativo, dopo aver aperto la serie con 6.77 e aver proseguito con 6.60 nella sabbia teutonica. Dopo aver siglato una misura di tutto rispetto, la toscana ha deciso di passare la quarta prova, a cui hanno fatto seguito un nullo e un 6.61.

La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, ha avuto la meglio nei confronti dell’insidiosa francese Hilary Kpatcha (6.73), della pericolosa serba Milica Gardasevic (6.46) e della padrona di casa Malaika Mihambo (6.45), grande stella della specialità che oggi non è riuscita a decollare. Si tratta di un’affermazione di prestigio per la 23enne, che si è fermata a nove centimetri dal proprio stagionale siglato lo scorso 17 gennaio ad Ancona e che fino a venerdì sera era anche il primato mondiale di questa annata agonistica (la portoghese Agate De Sousa ha piazzato 6.97 metri a Madrid, sempre in un evento gold del World Indoor Tour).

Grande domenica per l’Italia nel salto in lungo, visto che anche Mattia Furlani ha vinto in campo internazionale: il Campione del Mondo si è imposto a Metz in una tappa silver del World Indoor Tour, ritoccando la già sua world lead con un superlativo volo da 8.39 metri, la stessa misura che a settembre gli era valsa la medaglia d’oro iridata.