Larissa Iapichino: “Ho fatto delle ‘larissate’, pensavo di essere maledetta ai Mondiali. Mancava poco…”

Larissa Iapichino ha conquistato la medaglia d’argento nel salto in lungo ai Mondiali Indoor 2026, salendo sul gradino del podio a Torun (Polonia) grazie alla misura di 6.87 metri, firmata all’ultimo tentativo disponibile. La Campionessa d’Europa in sala ha faticato a trovare la giusta rincorsa e ha concesso più di dieci centimetri all’asse di battuta nella quinta prova (6.84) e nell’assalto conclusivo, chiudendo alle spalle della portoghese Agate De Sousa (6.92). Si tratta della prima medaglia iridata in carriera per la toscana, anche se resta un po’ di amaro in bocca per non essere riuscita a vincere un titolo oggettivamente alla portata.

Larissa Iapichino ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “È mancato poco per l’oro, ma tutto sommato mi sono piaciuta nella seconda parte di gara e ho lottato, poi è sempre questione di centimetri. In quel salto c’era tanta grinta, tanta voglia di andare a prendere la medaglia, mi sono sentita emotivamente molto coinvolta ed è quello che lo sport dovrebbe trasmettere: emozioni. Ho pensato di avere una sorta di maledizione con i Mondiali, perché succedeva sempre qualcosa: oggi, nonostante le mie solite ‘larissate’, sono riuscita finalmente a raggiungere quest’obiettivo“.

L’azzurra ha poi proseguito nella propria analisi e ha già messo il mirino sul prossimo obiettivo: “Non sono mattiniera e ho dovuto cercare di adattarmi: al primo salto ero troppo sotto, al secondo lontana, il terzo nullo e mi sono detta di darmi una svegliata. Qui a Torun ho debuttato in Nazionale assoluta agli Europei indoor del 2021 e finora ho avuto un rapporto complicato con quest’arena, contenta di averci fatto pace. E quei cinque centimetri me li potrò riprendere in estate, agli Europei di Birmingham”.