Milano Cortina 2026OlimpiadiSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Quando inizia lo sci alpino alle Olimpiadi 2026? Calendario completo, orari, tv
Lo sci alpino sarà grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove verranno assegnati dieci titoli in questo sport (cinque maschili e cinque femminili): discesa libera, superG, gigante, slalom e la neonata combinata a squadre di genere. La Cerimonia d’Apertura dei Giochi è prevista venerdì 6 febbraio alle ore 20.00, ma le competizioni inizieranno un paio di giorni prima (senza mettere in palio le medaglie). Ricordiamo che le gare femminili si disputeranno sull’Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo, mentre quelle maschili andranno in scena sulla pista Stelvio a Bormio.
Il primo appuntamento con lo sci alpino è previsto già mercoledì 4 febbraio (ore 11.30), quando è in programma la prima prova cronometrata della discesa libera maschile. I test si protrarranno tra giovedì e venerdì, mentre sabato 7 febbraio (ore 11.30) si assegneranno le prime medaglie con la disputa della discesa libera maschile, seguita il giorno successivo dalla discesa femminile.
Lunedì 11 e martedì 12 si sarà spazio per le combinate a squadre, mentre tra mercoledì 11 e giovedì 12 andranno in scena i superG. A seguire toccherà alle discipline tecniche: sabato 14 e domenica 15 si disputeranno i due giganti, lunedì 16 è previsto lo slalom maschile, poi la grane chiusura mercoledì 18 con lo slalom femminile.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SCI ALPINO OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026
Mercoledì 4 febbraio
11.30 Discesa libera maschile, prova cronometrata 1
Giovedì 5 febbraio
11.30 Discesa libera maschile, prova cronometrata 2
11.30 Discesa libera femminile, prova cronometrata 1
Venerdì 6 febbraio
11.30 Discesa libera maschile, prova cronometrata 3
11.30 Discesa libera femminile, prova cronometrata 2
Sabato 7 febbraio
11.30 Discesa libera maschile
11.30 Discesa libera femminile, prova cronometrata 3
Domenica 8 febbraio
11.30 Discesa libera femminile
Lunedì 9 febbraio
10.30 Combinata a squadre maschile, discesa libera
14.00 Combinata a squadre maschile, slalom
Martedì 10 febbraio
10.30 Combinata a squadre femminile, discesa libera
14.00 Combinata a squadre femminile, slalom
Mercoledì 11 febbraio
11.30 SuperG maschile
Giovedì 12 febbraio
11.30 SuperG femminile
Sabato 14 febbraio
10.00 Gigante maschile, prima manche
13.30 Gigante maschile, seconda manche
Domenica 15 febbraio
10.00 Gigante femminile, prima manche
13.30 Gigante femminile, seconda manche
Lunedì 16 febbraio
10.00 Slalom maschile, prima manche
13.30 Slalom maschile, seconda manche
Mercoledì 18 febbraio
10.00 Slalom femminile, prima manche
13.30 Slalom femminile, seconda manche
PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 e RaiSportHD, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.