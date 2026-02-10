Quando gioca l’Italia i quarti alle Olimpiadi di hockey ghiaccio femminile: orario, tv, streaming

L’Italia di hockey su ghiaccio femminile si è qualificata ai quarti di finale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: le azzurre, dopo aver battuto la Francia ed il Giappone ed aver perso con la Svezia, quest’oggi sono state sconfitte dalla Germania, avendo così la certezza di essere terze nel Girone B.

Avendo chiuso al terzo posto, per le azzurre ora si prospetta un proibitivo quarto di finale con la prima del Girone A, gli Stati Uniti o il Canada. Il match si giocherà venerdì 13 o sabato 14 febbraio, ed in entrambi i giorni i due match previsti sono fissati alle 16.40 ed alle 21.10.

Per il match dei quarti di finale tra Italia e la prima del Girone A alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 o RaiSportHD (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 o 2 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

QUANDO GIOCA L’ITALIA ALLE OLIMPIADI

Venerdì 13 febbraio

Ore 16.40

Ore 21.10

Sabato 14 febbraio

Ore 16.40

Ore 21.10

PROGRAMMA HOCKEY GHIACCIO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

