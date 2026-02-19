Quando gareggia Francesca Lollobrigida nei 1500 metri? Orario, tv, programma, streaming

Francesca Lollobrigida ha conquistato due medaglie d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, diventando uno dei volti simbolo dell’Italia nei Giochi disputati di fronte al proprio pubblico. La fuoriclasse romana ha trionfato sui 3000 metri nel giorno del suo 35mo compleanno e poi si è replicata sui 5000 metri, ergendosi a donna copertina dello speed skating sul ghiaccio del capoluogo lombardo, il tutto dopo aver faticato molto durante la stagione e aver superato un problema fisica.

L’azzurra è stata impeccabile in entrambe le gare: prima l’apoteosi nella distanza più breve (in cui fu argento nell’edizione di Pechino 2022) con il nuovo record olimpico (3:54.28) e cinque giorni più tardi la stoccata nella specialità di cui è Campionessa del Mondo, abbassando il proprio personale di cinque secondi e siglando un vulcanico 6:46.17. L’avventura dell’azzurra alle Olimpiadi casalinghe non è finita: all’appello mancano due gare e la nostra portacolori si appresta a tornare in scena.

Otto giorni dopo l’ultima apoteosi, Francesca Lollobrigida si rimetterà in gioco sui 1500 metri, la specialità a lei meno congeniale e in cui non ha mai ottenuto enormi risultati in campo internazionale (solo un terzo posto in una tappa di Coppa del Mondo). Lo stato di forma è però sontuoso e la 35enne non vuole smettere di sognare, senza nulla da perdere e senza particolari pressioni potrebbe stupire anche in un contesto differente da quello delle lunghe distanze. L’appuntamento è per venerdì 20 febbraio alle ore 16.30.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dei 1500 metri di speed skating con Francesca Lollobrigida alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FRANCESCA LOLLOBRIGIDA 1500 OLIMPIADI

Venerdì 20 febbraio

Ore 16.30 1500 metri speed skating, con Francesca Lollobrigida – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA FRANCESCA LOLLOBRIGIDA 1500 METRI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.