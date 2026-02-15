Federica Brignone come Francesca Lollobrigida: quanti soldi guadagna per il doppio oro? Le donne più ricche delle Olimpiadi

Dieci mesi fa era caduta malamente in occasione dei Campionati Italiani e si era terribilmente infortunata, procurandosi la frattura pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre a una lesione del comparto capsulo-legamentoso mediale e una lesione del legamento crociato anteriore. Oggi si è laureata Campionessa Olimpica per la seconda volta nel giro di quattro giorni: giovedì mattina l’apoteosi in superG, oggi il dominio in gigante sull’Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo.

Il referto medico dello scorso 3 aprile avrebbe piegato molti atleti, invece la fuoriclasse valdostana si è rimboccata le maniche e si è prodigata in una riabilitazione durissima, è rientrata in gara il 20 gennaio in occasione del gigante di Coppa del Mondo a Kronplatz, ha lanciato la volata verso i Giochi e ora si è consacrata in maniera imperitura. La doppietta dorata, pari a quella di Alberto Tomba, si affiancata a due titoli ai Mondiali (2023 in combinata e 2025 in gigante) e a due Coppe del Mondo generali.

Il risultato odierno ha un peso specifico enorme dal punto di vista sportivo e agonistico, ma ha anche un risvolto economico di rilievo: quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone con le due medaglie d’oro alle Olimpiadi? L’importo dell’assegno totale è pari a 360.000 euro lordi (dunque bisognerà pagare le tasse in base alla normativa vigente), garantiti dal Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). Si tratta nello specifico di 180.000 euro lordi per ogni affermazione.

Il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) non assicura riconoscimenti pecuniari, ma “soltanto” la medaglia e gli onori annessi. Si aggiungeranno anche gli emolumenti derivanti dagli sponsor, ma la cui entità non è comunicata pubblicamente. Federica Brignone è diventata l’atleta italiana più ricca delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 insieme a Francesca Lollobrigida, anch’ella protagonista di due medaglie d’oro nello speed skating (3000 e 5000 metri).

MONTEPREMI FEDERICA BRIGNONE OLIMPIADI

360.000 euro lordi: 180.000 euro per l’oro in superG e 180.000 per l’oro in gigante.

L’assegno viene garantito dal Coni.