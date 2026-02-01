Quali italiani giocheranno nei tornei ATP/WTA della settimana 2-8 febbraio: torna Flavio Cobolli

Il tennis non si ferma mai e oggi, nel giorno della finale degli Australian Open tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Novak Djokovic, verrà aggiunto un tassello importante alla stagione. Ma il calendario non concede tregua e già da domani si volterà pagina. La terra dei canguri lascerà spazio agli impegni indoor nel Vecchio Continente, dove spicca il torneo ATP 250 di Montpellier.

Un evento che nel 2023 vide tra i protagonisti Jannik Sinner, da sempre particolarmente a suo agio nei tornei “al chiuso”. Sul veloce indoor francese, Flavio Cobolli sarà uno degli osservati speciali. L’eliminazione al primo turno dello Slam di Melbourne, per mano del britannico Arthur Fery, non rientrava certo nelle previsioni. Un forte mal di stomaco aveva pesantemente condizionato il romano in quel match e la sconfitta è arrivata inesorabile.

Archiviata l’amarezza, Cobolli si è allenato a Montecarlo prima di presentarsi all’appuntamento francese, pronto a mettersi nuovamente alla prova. Flavio sarà testa di serie numero 2, in un evento che propone nomi di rilievo, a partire dal campione in carica Felix Auger-Aliassime, anche lui eliminato al primo turno del Major australiano a causa dei crampi.

Insieme al classe 2002 azzurro dovrebbe esserci anche Luca Nardi, sebbene il pesarese possa decidere di tirare il fiato dopo l’ottimo percorso nel Challenger di Manama (Bahrain), dove oggi disputerà la finale. Da tenere in considerazione, qualora si liberasse uno slot, anche Andrea Vavassori, impegnato nel tabellone cadetto.

Per quanto riguarda il settore femminile, i riflettori si sposteranno sul torneo di Cluj-Napoca, in Romania, che vedrà al via Lucia Bronzetti. La romagnola è alla ricerca di sensazioni migliori dopo un periodo complicato che le ha fatto perdere terreno nel ranking mondiale. Nel main draw potrebbe rientrare anche Lucrezia Stefanini, impegnata proprio oggi nelle qualificazioni.

TORNEI ATP CON ITALIANI

FEBBRAIO

2-8 febbraio

ATP 250 Montpellier (Flavio Cobolli e Luca Nardi)

TORNEI WTA CON ITALIANE

FEBBRAIO

2-8 febbraio

WTA 250 Cluj (Lucia Bronzetti)