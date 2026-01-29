Flavio Cobolli torna in campo, subito una wild card dopo gli Australian Open. Gli italiani nei tornei del 2-8 febbraio

Gli Australian Open di Flavio Cobolli si sono conclusi prematuramente lo scorso 18 gennaio: il tennista italiano perse al primo turno contro il qualificato britannico Arthur Fery con il perentorio punteggio di 7-6(1), 6-4, 6-1. Un vero e proprio scivolone per il romano nel primo Slam della stagione, dopo che aveva aperto l’annata agonistica con una vittoria (contro lo svizzero Stan Wawrinka) e una sconfitta (contro il francese Arthur Rinderknech) in United Cup.

La pesantissima battuta d’arresto sul cemento di Melbourne non ha però avuto conseguenze sul ranking ATP del 23enne, che al momento occupa la 20ma posizione. Per risalire ulteriormente nella graduatoria internazionale occorrerà però infilare dei risultati degni di nota, motivo per cui Flavio Cobolli tornerà immediatamente in campo: appuntamento al torneo ATP 250 di Montpellier, che si disputerà dal 2 all’8 febbraio.

L’azzurro ha usufruito di una wild card per la competizione prevista sul cemento francese: sarà il più in alto del ranking, seguito dal ceco Tomas Machac (numero 28) e dall’olandese Tallon Griekspoor (29), senza dimenticarsi dei padroni di casa Ugo Humbert (38) e Arthur Fils (42). A Montpellier è annunciato anche Luca Nardi.

Nessuno degli altri italiani in top-100 è annunciato nei tornei della prossima settimana: resteranno fermi Jannik Sinner (in semifinale agli Australian Open), Lorenzo Musetti (ritiratosi sul 2-0 contro Novak Djokovic), Luciano Darderi (reduce dall’ottavo contro Sinner), Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci.