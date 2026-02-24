Tennis, Matteo Berrettini: “Voglio godermi i momenti e cercare di tornare al livello che avevo”

Matteo Berrettini ha deciso di cominciare la sua stagione dalla terra rossa sudamericana. Prima il torneo di Buenos Aires, poi quello di Rio de Janeiro e adesso quello di Santiago del Cile. Non è stato sicuramente un inizio agevole per il tennista romano, che ha comunque raggiunto i quarti di finale in Brasile, dove è stato sconfitto dal peruviano Buse. Un Berrettini ancora lontano dalla miglior condizione, ma che ha scelto queste settimane in Sud America per svariati motivi, anche personali, con la speranza di ritrovarsi il prima possibile anche in vista dei primi Masters 1000 della stagione.

In un’intervista al quotidiano cileno El Mercurio, Berrettini ha parlato di come vive ora il tennis, di cosa ha bisogno per tornare il giocatore di un tempo e cosa gli serve per stare bene: “Voglio godermi veramente il tennis, godermi tutto ciò che ho ottenuto. Ho ancora trent’anni, ma ho già molti infortuni. Devo dedicare del tempo per cercare di tornare al livello che un tempo avevo”.

Una scelta quella di venire a giocare sulla terra rossa sudamericana che ha sicuramente sorpreso, visto che in questo periodo dell’anno sono tanti i tornei sul cemento e i primi 1000 saranno proprio su questa superficie ad Indian Wells e Miami. Berrettini, però, ha spiegato i motivi della sua decisione: “Amo giocare sulla terra, il caldo, una parte della mia famiglia vive ancora a Rio. Ho sempre voluto giocare in Sud America”.

Berrettini si è poi esposto a favore dei tornei sudamericani, che potrebbero subire un declassamento dall’ATP nei prossimi anni, con la rivoluzione del calendario: “Parlando personalmente, credo che il Sud America meriti un circuito con tornei di alto livello, come quelli attuali. Le persone provano sentimento ed emozione per questo sport e ci sono tennisti di altissimo livello. A Buenos Aires e a Rio gli stadi erano pieni e so che qui succederà lo stesso”