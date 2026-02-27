Flavio Cobolli soddisfatto: “Vincere quando non si esprime il proprio miglior tennis è importante”

Ad Acapulco Flavio Cobolli non rallenta la corsa e si prende un posto in semifinale. Il 23enne romano ha superato il cinese Wu Yibing con il punteggio di 7-6(4), 6-1, restando in piena corsa per quello che sarebbe il terzo titolo ATP della sua giovane carriera.

Arrivato in Messico sull’onda lunga della semifinale conquistata al torneo di Delray Beach Open, Cobolli sta confermando il suo tennis. Attualmente numero 20 del ranking e miglior classificato tra i giocatori ancora in tabellone ad Acapulco, l’azzurro centra così il secondo penultimo atto consecutivo, segnale di continuità e maturità crescente.

Il successo contro Wu non è stato privo di ostacoli. La percentuale di prime palle si è fermata al 49%, ma quando la prima è entrata il rendimento è stato altissimo: l’83% dei punti vinti (30 su 36), secondo le statistiche ATP. Determinante anche la tenuta mentale nei momenti chiave: Cobolli ha annullato tutte le otto palle break concesse, sei delle quali nel secondo set, riuscendo a risalire da situazioni complicate — come il 15/40 fronteggiato negli ultimi tre turni di battuta — prima di chiudere i conti in un’ora e 35 minuti.

“Quando non giochi come vorresti, ma riesci comunque a mantenere un atteggiamento positivo, per me è un grande passo avanti“, ha spiegato l’azzurro al termine del match. “In passato non mi era mai successo. Sono orgoglioso di come ho gestito la partita: non è facile affrontare Wu, e credo che nel primo set avrebbe anche potuto spuntarla lui. Nel secondo, però, ho alzato l’energia e il livello del mio gioco“.

Ora sulla strada di Cobolli c’è il serbo Miomir Kecmanovic, che continua a sorprendere il pubblico messicano. Dopo aver eliminato la prima testa di serie Alexander Zverev, Kecmanovic ha regolato anche il francese Terence Atmane con un doppio 6-3. Una semifinale che promette equilibrio e spettacolo, con il romano deciso a confermare il suo momento d’oro e a spingersi ancora oltre.