Perché la finale di Flora Tabanelli è in ritardo: c’è il rischio cancellazione!

La finale del Big Air femminile, disciplina dello sci freestyle protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano 2026, sarebbe dovuta incominciare alle ore 19.30 di lunedì 16 febbraio, ma la competizione è in ritardo a causa delle avverse condizioni meteo. A Livigno (in provincia di Sondrio), si è abbattuta una fortissima nevicata: una vera e propria tormenta accompagnata dal vento, che impedisce di iniziare l’atto conclusivo in condizioni di totale sicurezza, considerando anche le grandi altezze che le atlete devono sostenere.

Gli addetti alla pista stanno spalando la neve, ma la situazione non è delle più semplici e c’è il serio rischio che la gara venga cancellata per la giornata odierna, venendo rimandata ai prossimi giorni (il programma dello sci freestyle ai Giochi è molto fitto, ma si può indubbiamente trovare uno spazio entro domenica 22 febbraio, giorno di chiusura della rassegna a cinque cerchi). Attualmente è stato stabilito che non si comincerà prima delle ore 21.00.

Flora Tabanelli è tra le grandi favorite della vigilia: qualificatasi con il sesto punteggio di ammissione, la Campionessa del Mondo di specialità insegue la medaglia, sarebbe la prima per l’Italia in questo sport alle Olimpiadi. La 18enne emiliana non ha mai gareggiato in stagione a causa di un infortunio accusato a inizio novembre, ha recuperato e ora è pronta a dare battaglia.

Nel frattempo le svizzere Mathilde Gremaud (fresca Campionessa del Mondo nello slopestyle e argento di Pechino 2022 nel Big Air) e Anouk Andraska sono cadute e non saranno della partita se si dovesse gareggiare questa sera. La favorita è la cinese Ailing Eileen Gu (Campionessa Olimpica quattro anni fa e argento nello slopestyle), ma attenzione alla canadese Megan Oldham, che ha firmato il miglior riscontro nel turno preliminare. Al via ci sarà anche Maria Gasslitter.