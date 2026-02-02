Pattinaggio artistico, Olimpiadi 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Prova a squadre fondamentale in avvio

La consapevolezza di essere in attesa di un treno che passa una volta sola, la responsabilità di saperlo prendere in corsa, la pressione determinata dalla paura di perderlo. Non ci sono grossi dubbi: la Nazionale italiana di pattinaggio artistico si appresta a vivere i Giochi Olimpici Invernali più importanti della sua storia. E lo farà in casa, tra le mura amiche dell’Unipol Forum di Assago, celeberrimo impianto sportivo che sarà il palcoscenico delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La provvisoria assenza della Russia, esclusa per l’intero quadriennio a seguito dell’invasione in Ucraina, ha aperto degli scenari poco pronosticabili fin dal post Pechino 2022. L’Italia, a differenza di altri Paesi anche più attrezzati, negli ultimi anni ha avuto il merito di approfittare maggiormente della momentanea uscita di scena dei sovietici, diventando la squadra più competitiva d’Europa e ben comportandosi anche nello scenario intercontinentale, come dimostrato sia ai Mondiali che nel circuito ISU Grand Prix.

L’obiettivo di questa rassegna a cinque cerchi è quindi quello di conquistare quante più medaglie possibili. Ma quante? Con l’asticella dell’ottimismo alzata al massimo, sono ben tre i metalli sulla carta fattibili, tutti con delle peculiarità molto diverse.

La prima speranza si paleserà subito, con la prova a squadre in programma da venerdì 6 a domenica 8 febbraio. Nel team event gli azzurri avranno le carte in regole per poter lottare per un piazzamento sul podio, verosimilmente quello più basso, considerata la presenza di Stati Uniti e Giappone, salvo imprevisti più attrezzati rispetto al resto. Sarà tutto fuorché facile, complice il valore di una vera e propria spina nel fianco, la Georgia, squadra praticamente alla pari, oltre che alla Francia e al Canada, leggermente più deboli ma assolutamente in grado di potersi inserire.

In base ad un regolamento rivedibile, sarà fondamentale non sbagliare nelle quattro specialità lo short program che, norme alla mano, permette di conquistare più punti rispetto al libero, dove accedono soltanto le prime squadre meglio piazzate rispetto al segmento breve. Sarà quindi tutta una questione di dettagli: per questo motivo servirà pattinare degli short perfetti, senza errori di peso, e vedere come risponderanno gli altri. Le combinazioni sono molteplici ed astruse da decifrare in anticipo. Ma se metteremo sul piatto il nostro miglior pattinaggio, potremo metterci al collo il bronzo.

Attenzione poi alla prova delle coppie d’artistico, dove i fari saranno puntati principalmente su Sara Conti e Niccolò Macii, papabili per un metallo insieme ad altri quattro team (salvo sorprese). Gli allievi di Barbara Luoni dovranno battagliare principalmente con i giapponesi Riku Miura-Ryuchi Kihara, con i tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, con i georgiani Campioni d’Europa Anastasiia Metelkina-Luka Berulava e con i cinesi detentori del titolo Wenjing Sui-Cong Han malgrado una condizione ed una amalgama lontana dai migliori fasti (ma guai a sottovalutare due colossi come loro). L’equilibrio precarissimo non consente pronostici: ma mai come in questa edizione dei Giochi, la pulizia tecnica e il rendimento nel secondo punteggio saranno determinanti.

Leggermente diversa la situazione nella danza sul ghiaccio, specialità che come avevamo già previsto in autunno ha preso le sembianze di una girandola impazzita causata da una serie di giudizi (non abbiamo timore a dirlo) inverecondi che hanno avvantaggiato nei mesi precedenti i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson e danneggiato i nostri Charléne Guignard-Marco Fabbri ed i canadesi (fuori dalla scuola di Montrèal) Piper Gilles-Paul Poirier.

Parliamoci chiaro: l’oro sarà un affaire tra gli statunitensi Madison Chock-Evan Bates ed i francesi Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron, con questi ultimi favoriti. Per il bronzo, in teoria, è battaglia aperta. Sarà la prima volta in stagione in cui gli azzurri si confronteranno contemporaneamente sia con Gilles-Poirier che con Fear-Gibson. I britannici da un punto di vista gerarchico dovrebbero essere la quinta coppia (forse anche la sesta anche se la giuria la pensa diversamente), i canadesi invece stanno facendo affidamento su una danza libera che non sta riscontrando quanto sperato. Gli italiani (saliti di colpi negli ultimi due mesi) dal canto loro dovranno tenere botta nella rhythm dance, totalmente fuori dalla loro zona di comfort, per poi attaccare nel segmento lungo con il meraviglioso programma pattinato sulle note di “Diamanti” di Giorgia. Sarà una gara di nervi, bisogna farsi trovare pronti. Noi ci siamo.