A che ora il pattinaggio artistico oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma lunedì 16 febbraio e streaming
Oggi, lunedì 16 febbraio, andrà in scena all’Unipol Forum di Assago il programma libero delle coppie, terzultimo segmento delle competizioni di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sarà una gara nervosa, tesa, probabilmente pregna di sorprese, considerata la classifica cortissima generata dopo lo short.
LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLE COPPIE D’ARTISTICO DALLE 20.00
Sara Conti e Niccolò Macii al momento si trovano infatti al momento addirittura all’ottavo posto, ma con una distanza risicata rispetto al podio, distante poco più di tre punti. Gli unici a fare davvero il vuoto sono stati infatti i tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, avanti con 80.01, cinque lunghezze in più dei georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava, secondi con 75.45 davanti ai canadesi Lia Pereira-Trennt Michaud, appunto sul gradino più basso con 74.60 seguiti da altri cinque binomi molto vicini.
Impossibile prevedere quello che potrà succedere. Gli azzurri dovranno solo pensare a confezionare un buon libero, senza sbagliare nulla, in modo da mettere pressione agli avversari che pattineranno successivamente. Il resto, lo dirà il ghiaccio di Assago, nella speranza che possa regalare ancora sorprese.
Il free program delle coppie valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà visibile in diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport. Prevista inoltre una trasmissione in diretta su Rai Play (in alternanza con altri sport), oltre che su Eurosport 1, disponibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento. Come di consueto OA Sport offrirà una DIRETTA LIVE del segmento, per non perdersi nulla dello spettacolo a cinque cerchi!
PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO OGGI ALLE OLIMPIADI
Lunedì 16 febbraio
Ore 20.00 Free program coppie a Milano (Italia) In gara Conti-Macii e Ghilardi-Ambrosini – Diretta tv su Rai 2 dalle 21.30
ORDINE DISCESA SUL GHIACCIO
FREE PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO
PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 dalle 21.30
Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri sport; Eurosport 1 (dalle 21:00), visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento; Discovery Plus e HBO Max in versione integrale, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.