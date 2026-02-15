Pattinaggio artistico oggi, Olimpiadi 2026: orario corto coppie, tv, programma, streaming

La tensione sarà di nuovo palpabile tra poche ore all’Unipol Forum di Assago. Oggi, domenica 15 febbraio, si svolgerà infatti lo short program dedicato alle coppie di pattinaggio artistico, segmento delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 in cui ci saranno anche i nostri Sara Conti e Niccolò Macii, in corsa per una medaglia.

Si tratta di un obiettivo fattibile, ma non semplice da raggiungere. La gara a squadre ha infatti fatto emergere il gigantesco stato di forma dei giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara, salvo imprevisti lanciatissimi verso il gradino più alto del podio. Le restanti posizioni saranno contese da altri tre team, forse quattro.

Ma di chi stiamo parlando? oltre agli allievi di Barbara Luoni, in prima linea ci sono infatti i tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, avvantaggiati (o svantaggiati, dipende dai punti di vista) di non aver preso parte al Team Event, dunque teoricamente con delle forze più fresche (anche se dovranno prendere velocemente confidenza con il contesto a cinque cerchi), seguiti dai georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava e, in parte, anche dai cinesi detentori del titolo Wenjing Sui-Cong Han, apparsi sottotono nello short a squadre.

Ovviamente la parola d’ordine sarà soltanto una: pulizia. Conti-Macii senza errori di rilievo possono avere le carte vincenti per poter raggiungere il podio. Ma si dovrà performare bene fin da oggi, senza lasciare nulla sul piatto. Ricordiamo che l’Italia sarà rappresentata anche da Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini.

Lo short program delle coppie valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà visibile in diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport. Prevista inoltre una trasmissione in diretta su Rai Play (in alternanza con altri sport), oltre che su Eurosport 1, disponibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento. Come di consueto OA Sport offrirà una DIRETTA LIVE del segmento, per non perdersi nulla dello spettacolo a cinque cerchi!

PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO OGGI ALLE OLIMPIADI

Domenica 15 febbraio

Ore 19.45 Short program coppie d’artistico (in gara Conti-Macii e Ghilardi-Ambrosini) – Diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport

ORDINE DISCESA SUL GHIACCIO

SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, in alternanza con altri sport

Diretta streaming: Rai Play; in alternanza con altri sport; Eurosport 1 dalle ore 21:00 visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento. Diretta integrale Discovery Plus e HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.