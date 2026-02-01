Pallanuoto
Pallanuoto femminile, le semifinali degli Europei saranno Italia-Paesi Bassi e Grecia-Ungheria
Si chiude la seconda fase a gironi degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso a Funchal, in Portogallo: definite le semifinali di martedì 3 febbraio, che vedranno sfidarsi da una parte Italia e Paesi Bassi e dall’altra Grecia ed Ungheria.
Nel Girone E tutto secondo pronostico, con due match che sulla carta avevano poco da dire data la gran disparità sul piano tecnico: l’Italia liquida la Francia per 24-5 e stacca il pass per le semifinali da seconda, mentre la Grecia fa davvero poca fatica per avere ragione della Croazia, regolata per 23-6.
Nel Girone F l’Ungheria supera senza alcun patema Israele, sconfitto per 22-6, ma a decidere le gerarchie del raggruppamento è l’unico match interessante dal punto di vista tecnico, con Paesi Bassi e Spagna che pareggiano per 13-13 nei tempi regolamentari: neerlandesi prime, iberiche eliminate. Ai tiri di rigore, a quel punto ininfluenti, a spuntarla è la Spagna, con lo score di 16-13.
EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE 2026
Domenica 1° febbraio 2026
Girone E
Risultati
Italia-Francia 24-5
Grecia-Croazia 23-6
Classifica
Grecia 9, Italia 6, Croazia 3, Francia 0.
Girone F
Risultati
Ungheria-Israele 22-6
Paesi Bassi-Spagna 13-16 dopo i tiri di rigore (13-13 dopo i tempi regolamentari)
Classifica
Paesi Bassi 7, Ungheria 6, Spagna 5, Israele 0.
CALENDARIO FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA
Martedì 3 febbraio – Semifinali
18.15 SF1: Grecia-Ungheria
20.15 SF2: Paesi Bassi-Italia
Giovedì 5 febbraio – Finali
18.15 3°-4° posto: perdente SF1-perdente SF2
20.15 1°-2° posto: vincente SF1-vincente SF2