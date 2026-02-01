Pallanuoto, Carlo Silipo: “È stato un buon match di preparazione verso la semifinale”

Pronto riscatto per la Nazionale italiana femminile di pallanuoto, che volta pagina dopo la sconfitta di ieri contro la Grecia campione del mondo in carica e travolge la Francia nel match decisivo per l’accesso alle semifinali dei Campionati Europei 2026 di Funchal (in Portogallo). Il Setterosa si è imposto per 24-5 sulle transalpine, che hanno rivoluzionato il roster rispetto alle Olimpiadi di Parigi 2024.

“È stato un buon match di preparazione verso la semifinale. Generalmente in questo torneo abbiamo commesso tanti errori soprattutto in difesa, ma oggi tutta la squadra era molto concentrata anche su quell’aspetto e va bene così. Siamo pronti per dopodomani“, le dichiarazioni a caldo del CT azzurro Carlo Silipo nell’intervista di rito a bordo vasca.

Su cosa è cambiato dalla sconfitta rimediata proprio contro la Francia nella fase a gironi dell’ultima rassegna a cinque cerchi: “Loro hanno cambiato tante giocatrici. Anche noi lo abbiamo fatto, però la Francia non aveva diverse pedine importanti tra cui il portiere e la mancina, quindi per loro non è facile rimanere ad alti livelli“.

Italia che chiuderà con ogni probabilità in seconda posizione il gruppo E alle spalle della Grecia e affronterà martedì 3 febbraio una tra Ungheria, Spagna e Paesi Bassi (tutte in lizza per il primo posto nel girone F).