Pallanuoto
Pallanuoto: i risultati di oggi e le classifiche. Il Setterosa perde, ma basta un successo per le semifinali
Seconda giornata per quanto riguarda il secondo mini raggruppamento agli Europei di pallanuoto femminili in Portogallo. Arriva la prima sconfitta per il Setterosa che si arrende alle campionesse del mondo della Grecia. Per le azzurre però domani una grandissima opportunità: battere la Francia per volare in semifinale.
Da segnalare anche il successo di misura dell’Olanda sull’Ungheria, con le Orange che vanno quindi in testa al Gruppo F, mentre la Spagna raggiunge le magiare a quota 3 e andranno a giocarsi il secondo posto per le semifinali.
Di seguito tutti i risultati e le classifiche aggiornate.
RISULTATI
Sabato 31 gennaio
Grecia-Italia (E) 15-10 (6-1, 1-2, 5-4, 3-3)
Olanda-Ungheria (F) 5-4 (2-0, 2-2, 0-0, 1-2)
Francia-Croazia (E) 9-15 (2-4, 2-3, 3-3, 2-5)
Spagna-Israele (F) 23-7 (6-2, 6-2, 6-2, 5-1)
CLASSIFICHE
Gruppo E (1°-8° posto): Grecia 6, Italia 3, Croazia 3, Francia 0.
Gruppo F (1°-8° posto): Olanda 6, Ungheria 3, Spagna 3, Israele 0.