Pallamano, Europei 2026: Danimarca e Germania in finale

La Danimarca e la Germania saranno protagoniste domenica nella finale per il titolo europeo maschile di pallamano. I padroni di casa ed i tedeschi hanno avuto la meglio in semifinale, rispettivamente contro l’Islanda e la Croazia.

Iniziamo con la Nazione ospitante del torneo, l’unica rimasta in campo dopo l’esclusione durante il ‘main round’ di Svezia e Norvegia. Il pubblico del Jyske Bank Boxen di Herning ha spinto i propri atleti al successo contro l’Islanda, il duello si è concluso sul punteggio di 31-28. Ottimo torneo in ogni caso per la compagine diretta da Snorri Guðjónsson: l’ultimo ingresso nella parte finale del torneo risale infatti all’Europeo del 2010 (terzo posto finale).

La penultima giornata degli Europei 2026 sorride anche alla Germania che ha primeggiato nel difficile match contro la Croazia. Il team due volte campione continentale (2004-2016) ha vinto per sempre per 31-28 l’impegnativo duello contro la squadra che ha chiuso al secondo posto l’ultimo Mondiale.

Dopo la bagarre per il quinto posto, vinta dal Portogallo per 1 punto (36-35) contro la Svezia, l’attenzione è ora per la giornata di domenica 1 febbraio con le due finali: in programma rispettivamente alle 15.15 (medaglia di bronzo) ed alle 18.00 (primo posto).