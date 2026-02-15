Pallamano, Cassano Magnago non sbaglia nella 19ma giornata. Siracusa resta avanti a Fasano

Non mancano le emozioni nella 19ma giornata di Serie A per quanto riguarda la regular season 2025/26. Cassano Magnago non sbaglia e mantiene il primato in classifica riuscendo a primeggiare nel difficile derby contro la neo promossa Metelli Cologne (31-28).

Il Pala Tacca incorona quindi i padroni del campionato, mentre il Pala Chiarbola di Trieste vede svettare Raimond Sassari. L’équipe sarda non sbaglia contro sul campo triestino (28-36) e riesce a mantenere tre punti di scarto in campionato nei confronti di Teamnetwork Albatro Siracusa.

Il team diretto Vito Fovio disputa un solido primo tempo e successivamente non lascia scampo al ritorno di Brixen, il margine al termine del match è comunque di soli due punti (34-32). Siracusa continua a primeggiare e mantiene il punto di gap in campionato su Junior Fasano, a segno per quattro lunghezze contro Macagi Cingoli (38-32).

Giornata positiva anche per Publiesse Chiaravalle e Alperia Black Devils, a segno contro Sparer Eppan (29-25) e Loacker Bozen Volksbank (32-28). Bello anche il successo da parte di Pressano per 25-20 nei confronti di Conversano.

I RISULTATI DEL WEEKEND

Teamnetwork Albatro Siracusa – Brixen 34-32

Macagi Cingoli – Junior Fasano 28-32

Publiesse Chiaravalle – Sparer Eppan 29-25

Cassano Magnago – Metelli Cologne 31-28

Trieste – Raimond Sassari 28-36

Alperia Black Devils – Loacker Bozen Volksbank 32-28

Pressano – Conversano 25-20