Milano Cortina 2026OlimpiadiSci AlpinismoSport Invernali
Oriol Cardona Coll parte forte nella sprint di sci alpinismo. Subito fuori Michele Boscacci
Sull’ultima parte della Stelvio, dopo la prova delle donne, sono andate in scena anche le batterie dello sci alpinismo uomini, assoluta novità di queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sotto una fitta nevicata gli atleti hanno cercato di qualificarsi per le semifinali, in programma a partire dalle 12.55. Andiamo a scoprire i risultati delle tre batterie.
Nella prima Michele Boscacci, unico italiano al via, non è riuscito a strappare il pass per il turno successivo. L’azzurro ha chiuso in quinta posizione a +12.83, nella manche conquistata dallo spagnolo Oriol Coll Cardona con il tempo di 2:37.96. Seconda posizione per il connazionale Ot Martinez Ferrer (+3.36), terzo il francese Pablo Dalmasso Giner (+4.41). Passa come lucky luser anche il cinese Luer Bu, quarto all’arrivo (+5.93).
Nella seconda heat il migliore è stato lo svizzero Jon Kistler con il tempo di 2:38.36. Subito dietro l’atleta neutrale Nikita Filippov (+1.48) mentre chiude al terzo posto il belga Maximilien Drion du Chapois (+4.04). Ripescati come lucky luser anche l’americano Cameron Smith (+9.23) e l’australiano Philip Bellingham (+10.03).
Nell’ultima batteria è stato lo svizzero Arno Lietha a fare la v0ce grossa chiudendo in testa in 2:43.23. Leggermente staccato, in seconda posizione, il francese Thibault Anselmet (+3.75). Completa il tabellone delle semifinali il norvegese Hans-Inge Klette, terzo a +4.96.