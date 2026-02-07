Slittino oggi, Olimpiadi 2026: orari prime due manche singolo maschile, tv, streaming, italiani in gara

Lo slittino si prepara per alzare il sipario sulla sua prima gara che andrà ad assegnare le medaglie ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo sei manche di prove disputate nei giorni scorsi, infatti, il programma con i Cinque Cerchi oggi, sabato 7 febbraio, si proporrà le prime due manche della gara di singolo maschile che, come è stato detto, sarà la prima prova che consegnerà le medaglie a questa edizione dei Giochi Olimpici.

Quale sarà il programma della giornata? Il calendario di oggi, sabato 7 febbraio, prenderà il via con le due ultime manche di allenamento valevoli per il singolo donne. Alle ore 13.30, infatti, sarà in scena la terza manche sul budello intitolato ad Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo, quindi alle ore 14.27 scatterà la quarta ed ultima. Dalle ore 17.00, invece, prenderà il palcoscenico la gara individuale maschile con la terza manche. Alle ore 18.32, invece,

Come sono andate le gare nell’ultima edizione disputata? A Pechino 2022 abbiamo visto la medaglia d’oro di Johannes Ludwig nel singolo maschile davanti a Wolfgang Kindl e Dominik Fischnaller. Nel singolo femminile medaglia d’oro per Natalie Geisenberger davanti ad Anna Berreiter e Tatyana Ivanova. Nel doppio maschile ancora Germania dominante con Tobias Wendl e Tobias Arlt, quindi secondi Toni Eggert e Sascha Benecken, quindi terzi Thomas Steu e Lorenzo Koller. Nella gara a squadre (il doppio femminile non era ancora in programma) trionfo della Germania davanti ad Austria e Lettonia.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare di slittino valevoli per i Giochi Olimpici di Milano Cortina si potranno seguire live ed in diretta su Rai2 e RaiSport HD (227 di Sky e 58 del digitale terrestre) in base alla programmazione. In streaming si potranno seguire su Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche.

A CHE ORA LO SLITTINO OGGI ALLE OLIMPIADI

Sabato 7 febbraio

Ore 13.30 allenamento ufficiale prova 3 singolo donne

Ore 14.27 allenamento ufficiale prova 4 singolo donne

Ore 17.00 prima manche singolo uomini

Ore 18.32 seconda manche singolo uomini

PROGRAMMA SLITTINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport, Rai2 o RaiSportHD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport. Non ci sarà copertura, invece, per le prove di singolo femminile.

Diretta streaming: Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati

Diretta testuale: OA Sport

QUALI SARANNO GLI ITALIANI IN GARA?

Al via della gara di singolo maschile vedremo Dominik Fischnaller, Leon Felderer e Alex Gufler.