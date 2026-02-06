Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (7 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare

Domani, sabato 7 febbraio, si assegneranno le prime medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: i primi quattro titoli in palio saranno quelli della discesa libera maschile di sci alpino, dello skiathlon femminile di sci di fondo, dei 3000 metri femminili di speed skating, del trampolino piccolo femminile di salto con gli sci, e del big air maschile di snowboard.

Proseguiranno, inoltre, il round robin del doppio misto di curling, la fase a gironi del torneo di hockey su ghiaccio femminile, e la gara a squadre di pattinaggio artistico, mentre si terranno le prime due manche del singolo maschile dello slittino.

Verranno disputate, inoltre, le prove cronometrate della discesa libera femminile di sci alpino e del singolo femminile di slittino, mentre per lo sci freestyle si terranno le qualificazioni dello slopestyle, sia per gli uomini che per le donne.

Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (10.05-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.00) e Rai Sport HD (13.00-13.30, 14.40-17.10, 20.30-23.30), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (10.05-22.55), Eurosport2 (17.15-22.55) e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI

Sabato 7 febbraio

10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Svezia

10.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, qualificazioni (prima manche)

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera maschile

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile, prova cronometrata 3

11.35 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, qualificazioni (seconda manche)

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Germania-Giappone

13.00 SCI DI FONDO – Skiathlon femminile

13.30 SLITTINO – Singolo femminile, prove cronometrate 3-4

14.00 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, qualificazioni (prima manche)

14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svezia, Estonia-Norvegia, Gran Bretagna-USA, Cechia-Corea del Sud

14.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia

15.05 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, qualificazioni (seconda manche)

16.00 SPEED SKATING – 3000 metri femminili

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Finlandia

17.00 SLITTINO – Singolo maschile, prima manche

17.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, trial round

18.32 SLITTINO – Singolo maschile, seconda manche

18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, primo turno

19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia–Norvegia, USA-Corea del Sud, Canada-Estonia, Svizzera-Cechia

19.30 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (prima manche)

19.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, short program maschile

19.53 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (seconda manche)

19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, finale

20.17 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (terza manche)

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Svizzera-Canada

22.05 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free dance

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (10.05-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.00) e Rai Sport HD (13.00-13.30, 14.40-17.10, 20.30-23.30).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (10.05-22.55), Eurosport2 (17.15-22.55), DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.