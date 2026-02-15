Doppia cifra di ori, 30 medaglie e top3 nel medagliere: l’Italia supera Lillehammer 1994 e fissa i prossimi sogni!

Abbiamo avuto l’onore e il privilegio di raccontare una delle domeniche più magiche e maestose della storia dello sport italiano. 2 ori (Federica Brignone e Lisa Vittozzi), un argento (Lorenzo Sommariva/Michela Moioli) e un bronzo (la staffetta maschile di sci di fondo) nel giro di poco più di due ore! Ad una settimana dal termine possiamo già affermare che le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono le migliori di sempre per l’Italia!

Dopo 9 giorni di gara sono già stati superati i record di Lillehammer 1994: sia il numero di ori (8 contro 7) sia il totale complessivo di podi (22 a 20). Lascia attoniti pensare che il Bel Paese abbia già conquistato due titoli in più che in tutte e quattro le ultime edizioni messe assieme dal 2010 al 2022! Siamo tornati di prepotenza una potenza invernale. Per la verità, ciò era già assodato se guardiamo ai risultati degli ultimi due quadrienni. Serviva però una Olimpiade come questa per certificarlo in modo inappellabile!

A questo punto è lecito sognare traguardi sempre più ambiziosi: la doppia cifra di ori e le 30 medaglie! Il solo parlarne ha un effetto fantascientifico: si tratta di numeri tipici di una edizione estiva dei Giochi (ed erano stati più o meno questi dal 2008 al 2016, prima del boom prorompente a Tokyo 2020 e Parigi 2024).

A proposito della già citata Lillehammer 1994: all’epoca risale il miglior piazzamento finale dell’Italia nel medagliere (quarta dietro Russia, Norvegia e Germania; stesso piazzamento anche a Grenoble 1968). E se questa volta si riucisse a fare ancora meglio, mettendo nel mirino una top3 che resterebbe per sempre scolpita negli annali? Dipenderà molto anche dalle avversarie. Alcune delle quali potranno collezionare ancora diversi ori (vedi la Germania nel bob o la Francia tra biathlon e, soprattutto, sci alpinismo). Tuttavia, se davvero si valicasse la fatidica soglia dei 10 ori, allora si potrebbe cullare anche questo ennesimo sogno.