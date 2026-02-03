Olimpia Milano-Baskonia oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming

Appuntamento oggi per la ventiseiesima giornata dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera l’Olimpia Milano ospita il Baskonia. All’Allianz Cloud di Milano con palla a due alle 20.30 va in scena l’ennesima sfida decisiva per i biancorossi, che tornati al successo contro il Partizan sono chiamati al bis contro gli spagnoli per restare aggrappati alla scia della zona play-in.

Non un appuntamento facile, soprattutto visto che Milano è reduce dalla sconfitta in campionato contro Brescia, ma soprattutto perché sono sempre alle prese con i problemi di infortunio. Con Leandro Bolmaro out, infatti, Peppe Poeta deve rinunciare a uno dei suoi migliori difensori (l’altro, Tonut, è ormai fermo da oltre un mese) e uno dei suoi registi. Servirà, dunque, un impegno di tutti per trovare quel gioco di squadra che con Brescia si è perso nella ripresa.

Come ha sottolineato coach Poeta dopo il ko con Brescia, infatti, “noi in questo momento siamo fragili mentalmente, la quarta partita che perdiamo nello stesso modo, dopo Stella Rossa, Zalgiris e Varese. Dobbiamo reagire, riuscire a farlo assieme nei momenti difficili e non da soli. È il messaggio che devo far passare alla squadra. Partendo dalla difesa”. E il tecnico non cerca alibi, né per le sconfitte passate né per i prossimi impegni. “Di scuse ne possono trovare un milione, con tanti infortunati soprattutto negli italiani e negli esterni. Abbiamo dovuto cambiare tanti assetti, ma la verità è che dobbiamo fare meglio”.

Palla a due che verrà alzata all’Allianz Cloud oggi, alle ore 20.30, contro un Baskonia lontano dalla zona play-in, sedicesimo, ma capace di risultati più che eclatanti, come il successo lo scorso turno contro lo Zalgiris. Diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, streaming su SkyGO e Now TV. OA Sport seguirà l’evento con la diretta Live testuale, per non perdere nemmeno un possesso della sfida tra Olimpia Milano e Baskonia.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026

Martedì 3 febbraio

Ore 20.30 — EA7 Emporio Armani Milano-Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

PROGRAMMA MILANO-BASKONIA EUROLEGA BASKET 2026: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Basket

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta testuale: OA Sport