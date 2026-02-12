Pietro Sighel svela: “Arianna Fontana? Chi la conosce…Siamo una squadra solo in quei 2 minuti in pista”

Pietro Sighel ha avuto l’onore di chiudere la staffetta mista dello short track, che l’Italia ha saputo vincere in maniera perentoria alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’azzurro ha tagliato il traguardo di spalle, regalando spettacolo al pubblico e completando in maniera vincente una gara caratterizzata dal sublime sorpasso confezionato da Arianna Fontana ai danni della cinese, facendo poi il vuoto in fase di cambio con Elisa Confortola.

Il 26enne tornerà in scena questa sera sul ghiaccio del capoluogo lombardo nei 1000 metri, ma a tenere banco nelle ore che precedono la prima prova individuale è la polemica che il trentino ha aperto con la compagna di squadra Arianna Fontana, capace di conquistare dodici medaglie in carriera ai Giochi (a -1 dal record assoluto di Mangiarotti) e che due giorni fa è stata splendida protagonista nella staffetta, firmando la grande manovra che nei fatti ha trascinato il quartetto tricolore verso l’apoteosi.

In un’intervista concessa a Repubblica, infatti, Pietro Sighel ha affermato: “Arianna Fontana, ma chi la conosce? Di sicuro con lei non siamo una squadra, a parte i due minuti e mezzo in pista”. La valtellinese si è trasferita da tempo negli USA insieme al marito-allenatore Anthony Lobello e in passato accusò due compagni di squadra di aver tentato di farla cadere in allenamento (poi assolti dal Tribunale della Fisg).

In merito si è pronunciato anche Pietro Sighel nella già citata intervista: “Una storia che è finita come doveva finire, anzi che non doveva nemmeno cominciare: i due ragazzi sono stati assolti per non avere commesso il fatto“. Non il miglior modo per festeggiare un oro e con ancora tante gare individuali da disputare alle Olimpiadi…