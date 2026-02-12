Ninna Quario in lacrime per Federica Brignone: “Mancava l’oro olimpico. Sapevo che sarebbe tornata, ma vincere…”

Giornata memorabile in casa Brignone: Federica ha vinto il superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2025, trionfando sull’Olympia delle Tofane a dieci mesi di distanza dal terribile infortunio patito ai Campionati Italiani e consacrandosi per l’eternità sportiva dopo aver già alzato al cielo due Coppe del Mondo generali e avere festeggiato due titoli mondiali. Grande gioia anche per il fratello Davide, che l’ha seguita passo dopo passo negli ultimi anni, lavorando in simbiosi, supportandola nel recupero, sostenendola nel rientro e spronandola verso i Giochi.

Ed enorme soddisfazione anche per Ninna Quario, la mamma di Federica e Brignone, ex sciatrice che ha vinto quattro slalom in Coppa del Mondo (curiosamente la specialità meno amata dalla figlia). La sua gioia è stata palpabile ai microfoni della Rai: “Non so veramente cosa dire, solo che è fantastica. Io credevo che sarebbe tornata, ma vincere l’oro olimpico in superG… Troppo brava, sto male“.

Quattro successi nel massimo circuito internazionale itinerante tra il 1979 e il 1983 e pilastro della mitica Valanga Rosa che fece emozionare ormai più di quarant’anni fa, Ninna Quario era in lacrime nel parlare della grande impresa della figlia: “Mancava l’oro olimpico e ora non manca più. Grazie a chi ci è stato vicino con affetto, con regali, con parole. Penso a tutti loro e spero che siano felici come lo siamo noi oggi. Non cambierà niente, andremo avanti come sempre: a dirle brava quando lo è stata e a dirle quando ha sbagliato“.