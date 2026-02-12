Federica Brignone: “Ho vinto perché non sentivo la mancanza dell’oro olimpico. Ero una outsider”

Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nel superG delle Olimpiadi Invernali 2026, trionfando sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo con il tempo di 1:23.41, precedendo di 41 centesimi la francese Romane Miradoli e di 52 centesimi l’austriaca Cornelia Huetter. Scesa con il pettorale numero 6, la nostra portacolori è stata semplicemente magistrale, ha pennellato delle ottime linee, ma soprattutto è stata estremamente scorrevole e veloce, regalandosi la gioia più grande della carriera.

L’impresa va ben oltre l’universo sportivo: dieci mesi fa la fuoriclasse valdostana aveva accusato un bruttissimo infortunio in seguito a una caduta rimediata ai Campionati Italiani e sembrava impossibile recuperare con profitto, o quantomeno non per giocarsi il bersaglio grosso ai Giochi. Ancora una volta, la detentrice della Sfera di Cristallo generale ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e ha così completato un palmares superlativo, in cui spiccavano già tre medaglie ai Giochi e due ori iridati (l’ultimo lo scorso anno in gigante).

Federica Brignone ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Volevo sciare fluida e morbida, era un superG da fidarsi: non ho cercato di fare la linea perfetta, ma di essere il più veloce possibile. Qualcosa di incredibile. Ho pensato a sciare e a fare il mio massimo: era un ‘o la va o la spacca’, sinceramente non pensavo di vincere l’oro. Non me lo sarei mai aspettato nella vita, ed è qualcosa di speciale“.

Nel palmares della 35enne mancava l’agognato oro olimpico, ma non era un’ossessione per la nostra portacolori ed è proprio l’assenza di pressione che l’ha probabilmente aiutata nella gara odierna: “Forse ce l’ho fatta perché non sentivo la mancanza dell’oro olimpico. Sapevo di avere fatto il massimo, ero tranquilla e mi valutavo come una outsider: oggi è stato veramente qualcosa di speciale“.