In primavera la decisione sul ritorno della Russia alle Olimpiadi

L’isolamento sportivo della Russia potrebbe concludersi presto. Secondo quanto rimporta l’Agenzia di Stampa TASS, il Consiglio esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale sarebbe intenzionato a discutere sulla riammissione fissa degli atleti a partire dalla prossima primavera, indicativamente tra aprile e maggio.

A darne notizia è stato Mikhail Degtyarev, Ministro dello Sport nonché Presidente dell’organismo olimpico nazionale, il quale ha affermato di “Stare aspettando che il Consiglio esecutivo convochi una riunione sull’argomento” che potrebbe essere svolta in “Qualsiasi momento”.

Tuttavia, Degtyarev è apparso scettico circa i mesi di febbraio e marzo: “La logica impone che questioni difficili non vengano sollevate in questo periodo, e stiamo affrontando una questione complessa. A mio parere, probabilmente accadrà ad aprile o maggio, quando il Consiglio esecutivo esaminerà il nostro fascicolo. Poi verrà presa una decisione definitiva sul reintegro. È su questo che stiamo lavorando attualmente”.

Ricordiamo che, ai Giochi di Milano Cortina 2026 in fase di svolgimento, alcuni rappresentanti dei Paesi di Russia e Bielorussia sono stati ammessi sotto forma di rappresentanti neutrali. Una delle più attese sarà Adeliia Petrosyan, in odore di medaglia nel pattinaggio di figura.