NBA, i risultati della notte (4 febbraio): Pistons battono Nuggets. Fontecchio va, ma gli Heat perdono

Dieci le partite disputate in una notte NBA che si protrae decisamente a lungo, fino al sostanziale inizio della mattina italiana. Il tutto mentre la trade deadline si avvicina e si stanno verificando alcuni scambi che hanno anche dell’estremamente particolare, per non dir di più.

Rimanendo in campo, una delle sfide più attese della notte vede i Detroit Pistons (37-12) battere i Denver Nuggets (33-18) per 124-121 dopo aver dominato in lungo e in largo e rischiato di subire la rimonta finale. Per i Pistons 29 con 10 rimbalzi di Cade Cunningham e 6 complessivi in doppia cifra, per i Nuggets 24 e 15 di Nikola Jokic e 32 di Jamal Murray. L’altra faccia della notte, quella delle parti basse delle classifiche delle due Conference, vede gli Utah Jazz (16-35) passare sul campo degli Indiana Pacers (13-38) con una rotazione ridotta a sette uomini. Nel 122-131 tutti gli impiegati danno il possibile e l’impossibile, con Lauri Markkanen a quota 27, Isaiah Collier a 17 con 22 assist e Kyle Filipowski a 16 con 16 assist. Per i Pacers 24 di Jarace Walker e, dalla panchina, Quenton Jackson.

Tutto facile per i New York Knicks (32-18) sui Washington Wizards (13-36): 101-132 con sette uomini in doppia cifra, Mikal Bridges a 23 punti e Karl-Anthony Townsa 19 con 15 rimbalzi. Per i Wizards 17 dalla panchina di Will Riley. I Los Angeles Lakers (30-19) non hanno problemi con i Brooklyn Nets (13-36): bastano un primo quarto da 45 punti, LeBron James da 25 e Luka Doncic da 24 contro i 21 e 10 rimbalzi di Michael Porter Jr. in casa Nets.

Perdono i Miami Heat (27-25) per 115-127 contro gli Atlanta Hawks (25-27), ed è soprattutto la tripla doppia di Jalen Johnson da 29 punti, 11 rimbalzi e 11 assist, a fare la differenza, come pure i 26 dalla panchina di CJ McCollum. Agli Heat non bastano i 21 sempre da sesto uomo di Jaime Jaquez Jr. e i 18 sia di Pelle Larsson che di un ottimo Simone Fontecchio, che aggiunge 6 rimbalzi, 2 assist e 1 stoppata in 33’39” partendo in quintetto, il tutto tirando con il 46,7% dal campo. In fase realizzativa è la terza miglior serata di Fontecchio, mai impiegato così tanto in questa stagione da Erik Spoelstra. I Boston Celtics (32-18) vengono a capo dei Dallas Mavericks (19-31) nel terzo quarto: il 100-110 vede ampiamente in scena sia Jaylen Brown (33 e 11 rimbalzi) che Payton Pritchard (26). Per i Mavericks non bastano i 36 di uno scatenato Cooper Flagg.

Nell’attesa di capire dove andrà a finire (e se accadrà) Giannis Antetokounmpo, i Milwaukee Bucks (19-29) superano per 131-115 i Chicago Bulls (24-27), e lo fanno con i 31 e 10 rimbalzi di Kyle Kuzma contro i 22 di Matas Buzelis. Esagerano gli Oklahoma City Thunder (40-11), primi a superare le 40 vittorie in stagione dopo il 128-92 sugli Orlando Magic (25-24). Top scorer Isaiah Joe con 22 dalla panchina, Shai Gilgeous-Alexander si ferma a 20, tripla doppia di Isaiah Hartenstein con 12-10-10. Per i Magic 20 di Jalen Suggs e 17 di Paolo Banchero.

Per i Philadelphia 76ers (29-21) rilevante 94-113 sui Golden State Warriors (27-24) che arriva con 25 punti di VJ Edgecombe in cima a una sera da 8 uomini in doppia cifra. Per i padroni di casa (con assenze di rilievo, non ultima quella di Steph Curry) 13 di Gui Santos e, dalla panchina, di Pat Spencer. Infine, i Phoenix Suns (30-20) vanno a prendersi un bel successo sui Portland Trail Blazers (23-27) per 125-130 con Collin Gillespie che s’inventa una notte da 30 punti e 10 assist. Per i Blazers 23 di Jerami Grant.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Detroit Pistons-Denver Nuggets 124-121

Indiana Pacers-Utah Jazz 122-131

Washington Wizards-New York Knicks 101-132

Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers 109-125

Miami Heat-Atlanta Hawks 115-127

Dallas Mavericks-Boston Celtics 100-110

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls 131-115

Oklahoma City Thunder-Orlando Magic 128-92

Golden State Warriors-Philadelphia 76ers 94-113

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns 125-130