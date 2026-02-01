NBA, i risultati della notte (1 febbraio): Philadelphia riparte forte senza George, sei gare tra conferme e finali tirati

Si sono disputati sei match dell’NBA tra ieri sera e questa notte e a prendersi la scena è soprattutto Philadelphia, che alla prima uscita dopo la sospensione di 25 partite a Paul George per violazione dell’antidoping reagisce con carattere battendo New Orleans 124-114, trascinata dai 40 punti di un Joel Embiid dominante tra i cori “MVP”. Vittorie in serie anche per Charlotte e Minnesota, successi pesanti in trasferta per Chicago e Indiana, mentre Houston piega Dallas in volata in uno dei finali più combattuti della notte.

Philadelphia reagisce subito allo shock per la sospensione di 25 partite a Paul George per violazione dell’antidoping e batte New Orleans 124-114 trascinata da un dominante Joel Embiid, autore di 40 punti tra i cori “MVP” del pubblico. I 76ers piazzano l’allungo decisivo nel finale con la tripla di Maxey per il +6, seguita da quelle di Embiid e Edgecombe che chiudono i conti. Oubre aggiunge 19 punti e Philly manda a bersaglio 17 triple, mentre ai Pelicans non bastano i 34 di Saddiq Bey in una gara rimasta in bilico fino agli ultimi minuti. Hornets ancora caldissimi: trascinata dai 26 punti di Brandon Miller e dai 21 in uscita dalla panchina di un perfetto Collin Sexton dall’arco, Charlotte supera 111-106 gli Spurs e centra la sesta vittoria consecutiva. Decisivo il secondo quarto da 35-17, che indirizza il match nonostante il rientro di San Antonio nel finale. Wembanyama viene limitato a 16 punti, mentre nel clutch sono i liberi di Miller a chiudere i conti e a blindare il successo dei padroni di casa.

Chicago passa a Miami 125-118 trascinata dai 29 punti (massimo stagionale) di Ayo Dosunmu, vicino alla tripla doppia con 9 assist e 8 rimbalzi, in una gara giocata da entrambe le squadre con rotazioni ridotte. Decisive le triple dei Bulls (20 a segno) e due parziali chiave nati dopo i timeout di Donovan, che hanno ribaltato l’inerzia. Gli Heat, guidati dai 22 di Larsson e dai 21 di Adebayo (15 nell’ultimo quarto), hanno agganciato Chicago quattro volte nel finale senza però completare la rimonta. Prova nella media per Simone Fontecchio che chiude con 8 punti e 2 rimbalzi in 18 minuti in campo. I Pacers superano gli Hawks 129-124 a Indianapolis al termine di una sfida tiratissima, decisa solo nel finale: dopo il +3 a inizio quarto periodo, Indiana l’ha chiusa con un jumper pesantissimo di Siakam a 18.6″ dalla sirena. Protagonisti Andrew Nembhard (26 punti e 10 assist) e lo stesso Siakam (25 con 11/15 al tiro), mentre Nesmith ne aggiunge 23. Ad Atlanta non basta l’ennesima prova mostruosa di Jalen Johnson, in tripla doppia da 33 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, nella seconda sconfitta consecutiva degli Hawks.

I Timberwolves dominano a Memphis e infilano la quarta vittoria consecutiva travolgendo i Grizzlies 131-114. Anthony Edwards guida l’attacco con 33 punti, ben supportato da Julius Randle (27 e 7 assist), mentre Reid e McDaniels ne aggiungono 20 a testa e Gobert controlla i tabelloni con 16 rimbalzi. Memphis, priva di molte pedine chiave, paga le pessime percentuali da tre e scivola alla sesta sconfitta di fila, nonostante i 20 punti di Ty Jerome al rientro. Minnesota scappa nel terzo quarto e poi gestisce senza affanni fino alla sirena. Gli Houston Rockets superano i Dallas Mavericks 111-107 al termine di un finale tiratissimo, trascinati da un Amen Thompson vicino alla tripla doppia con 21 punti, 9 assist e 8 rimbalzi. Decisivi nel clutch il layup di Sengun e la schiacciata di Eason negli ultimi secondi, dopo che Dallas era riuscita a rientrare fino al -2. Ai Mavs non bastano i 34 punti e 12 rimbalzi del rookie Cooper Flagg, che sbaglia però i tiri del possibile pareggio nel finale. Houston controlla a tratti, ma deve resistere all’ultimo assalto ospite prima di chiudere i conti.

RISULTATI NBA 2025-2026 (1 FEBBRAIO)

Charlotte Hornets – San Antonio Spurs 111-106

Indiana Pacers – Atlanta Hawks 129-124

Philadelphia 76ers – New Orleans Pelicans 124-114

Miami Heat – Chicago Bulls 118-125

Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolves 114-131

Houston Rockets – Dallas Mavericks 111-107