NASCAR, Reddick concede il bis ad Atlanta

Due prove e due affermazioni nella NASCAR Cup Series 2026 per Tyler Reddick. L’americano si impone di forza ad Atlanta replicando alla perfezione il risultato di Daytona, il #45 di 23XI Racing ha ottenuto con merito il 10mo successo in carriera, il primo nell’imprevedibile catino georgiano.

La prima Stage è stata firmata da Austin Cindric (Team Penske Ford #2), l’azione è entrata nel vivo con la seconda frazione in cui l’evento è salito di colpi. Tre gli incidenti più significativi, il primo ha limitato ben tre delle quattro Toyota Camry schierate da Joe Gibbs Racing.

Christopher Bell #20, Denny Hamlin #11 e Ty Gibbs #45 sono stati coinvolti da un impatto in curva 1-2, il primo vero colpo di scena che ha rallentato anche Cole Custer (Haas Chevrolet #41) e Josh Berry (Wood Brothers Racing Ford #21).

Anche la seconda neutralizzazione è stata segnata dall’uscita di più auto nello stesso punto. Questa volta sono usciti di scena su tutti Ricky Stenhouse Jr. (HYAK Motorsports Chevrolet #47), Austin Dillon (RCR Chevrolet #3) e Todd Gilliland (Front Row Motorsports Ford #34).

Kyle Larson ha provato a prendere in mano la situazione con la propria Chevrolet Camaro #5 Hendrick Motorsports. Il californiano ha gestito lo schieramento fino all’inizio dell’ultimo giro della Stage 2, il campione in carica ha infatti dovuto vedersela con il compagno di squadra William Byron #24 e con la Toyota #23 di Bubba Wallace (23XI Racing).

Quest’ultimo ha ottenuto i punti del ‘traguardo volante’, mentre Larson è finito contro le barriere dopo aver provato invano a difendersi da un attacco da parte di Shane van Gisbergen (Trackhouse Racing Chevrolet #97) all’uscita di curva 4.

La parte conclusiva dell’evento si è accesa al 222mo giro, una nuova carambola all’uscita dell’ultima curva che ha visto protagonisti in negativo Hamlin, Alex Bowman (Hendrick Chevrolet #48), Connor Zilisch (Trackhouse Chevrolet #88), Chris Buescher (RFK Racing Ford #17) ed il vincitore della Daytona 500 2025 Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45).

Wallace, dopo una breve neutralizzazione per un testacoda di Joey Logano (Penske Ford #22), ha dovuto vedersela contro Bell, in rimonta dopo i problemi avuti ad inizio competizione. Il vincitore dello scorso anno ha iniziato a lottare contro il #23 del gruppo e la Chevrolet Camaro #77 Spire Motorsport di Carson Hocevar. In lotta anche Reddick, uno dei coinvolti nel multiplo crash del 222mo passaggio.

La ‘Autotrader 400’ si è decisa all’overtime dopo un significativo impatto a quattro giri dalla fine. William Byron, in difficoltà con una ruota afflosciata, non è riuscito a mantenere la propria linea nel rettilineo opposto a quello principale, il #24 di Hendrick Motorsports ha danneggiato molti protagonisti tra cui Cindric, Logano, Dillon e Todd Gilliland (Front Row Motorsports Ford #34).

Al termine di una breve bandiera rossa, Wallace ha gestito la ripartenza davanti a Bell, Hocevar, Reddick e Ross Chastain (Trackhouse Chevrolet #1). Purtroppo il primo tentativo di overtime è fallito in pochi secondi in seguito ad una ‘spinta’ eccessiva di Bell da parte di Hocevar, virtualmente secondo in attesa di un nuovo restart.

Wallace si è difeso in ogni modo da Hocevar che ha sprecato la chance di vincere per la prima volta in carriera. Il duello ha permesso a Tyler Reddick di agguantare il comando, la Toyota Camry #45 non è più stata superata da nessuno.

Il californiano, nonostante un danno evidente alla parte anteriore della propria Camry, diventa il sesto pilota della storia ad ottenere un successo nella Daytona 500 e nella seconda competizione della regular season. Secondo posto all’arrivo per Chase Briscoe (Joe Gibbs Racing Toyota #19) davanti a Chastain, Hocevar, Daniel Suarez (Spire Motorsport Chevrolet #7) e Shane van Gisbergen.

Settimana prossima la prima prova all’esterno di un ovale presso il Circuit of The Americas di Austin in Texas.

CLASSIFICA ATLANTA NASCAR CUP SERIES

45 RUN Tyler Reddick Tyt 271 29.819 185.922 29.819 185.922 8

19 RUN Chase Briscoe Tyt 271 0.164 0.164 29.916 185.319 29.866 185.629 5

1 RUN Ross Chastain Chv 271 0.232 0.068 29.808 185.99 29.808 185.99 5

77 RUN Carson Hocevar Chv 271 0.290 0.058 30.053 184.474 29.776 186.19 10

7 RUN Daniel Suarez Chv 271 0.400 0.110 29.924 185.269 29.905 185.387 7

97 RUN Shane Van Gisbergen Chv 271 0.487 0.087 29.998 184.812 29.962 185.034 8

38 RUN Zane Smith Frd 271 0.553 0.066 30.042 184.542 29.900 185.418 10

23 RUN Bubba Wallace Tyt 271 0.587 0.034 30.180 183.698 30.031 184.609 5

60 RUN Ryan Preece Frd 271 0.675 0.088 30.101 184.18 29.995 184.831 7

12 RUN Ryan Blaney Frd 271 0.699 0.024 30.116 184.088 29.819 185.922 9

9 RUN Chase Elliott Chv 271 0.828 0.129 30.145 183.911 29.971 184.979 8

16 RUN AJ Allmendinger Chv 271 0.859 0.031 30.185 183.667 29.943 185.152 8

11 RUN Denny Hamlin Tyt 271 0.885 0.026 30.103 184.168 29.959 185.053 11

4 RUN Noah Gragson Frd 271 1.003 0.118 29.768 186.24 29.768 186.24 8

17 RUN Chris Buescher Frd 271 1.161 0.158 30.540 181.532 29.993 184.843 9

10 RUN Ty Dillon Chv 271 1.251 0.090 30.518 181.663 30.067 184.388 10

6 RUN Brad Keselowski Frd 271 1.395 0.144 30.544 181.509 29.974 184.96 7