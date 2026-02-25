NASCAR, COTA: chi batterà Shane van Gisbergen?

Archiviate le prime due corse su ovale, la NASCAR Cup Series si sposta in Texas per una nuova edizione dell’EchoPark Grand Prix presso il Circuit of The Americas. La sede del GP degli USA di F1 e del round statunitense del Motomondiale torna ad ospitare le stock car, la prima sfida su road course della stagione agonistica.

Chase Elliott (2021), Ross Chastain (2022), Tyler Reddick (2023). William Byron (2024) e Christopher Bell (2025) hanno vinto nella storia di questa manifestazione, entrata di forza nel calendario al posto di una delle due corse che precedentemente si tenevano al Texas Motor Speedway

Il percorso è cambiato sensibilmente nel 2025 rispetto a quanto accaduto dal 2021 al 2024. I protagonisti affrontano infatti una variante dopo curva 6 che omette di fatto tutto il secondo settore, i piloti ‘tornano’ nella versione GP della pista per affrontare ‘Turn 12’. La metratura complessiva è quindi di 2.400 mi (3.862 km), intervallati da 16 pieghe.

L’uomo da battere, grande deluso del 2025, è Shane van Gisbergen, semplicemente il più forte nei road course. La Chevrolet #88 Trackhouse Racing torna all’attacco con il chiaro intento di ottenere il massimo dei punti, pronto per contendersi qualcosa di speciale da settembre alla finale di Homestead-Miami.

Il tre volte campione del Repco Supercars Championship ha vinto le ultime cinque prove disputate su road course e questo weekend ha la chance di raggiungere il record di sei sigilli di Jeff Gordon. Nel frattempo, lo scorso 5 ottobre al Charlotte Roval, è riuscito ad eguagliare il primato di Bobby Allison del 1982 vincendo due eventi nella stessa stagione con almeno quindici secondi sul resto della griglia di partenza.

CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES AGGIORNATA (PRE COTA)

1) #45-Tyler Reddick, 125

2) #23-Bubba Wallace, 85

3) #9-Chase Elliott, 81

4) #77-Carson Hocevar, 74

5) #38-Zane Smith, 71

6) #22-Joey Logano, 68

7) #7-Daniel Suarez, 67

8) #12-Ryan Blaney, 67

9) #17-Chris Buescher, 61

10) #6-Brad Keselowski, 61

11) #1-Ross Chastain, 51

12) #4-Noah Gragson, 50

13) #24-William Byron, 50

14) #60-Ryan Preece, 49

15) #19-Chase Briscoe, 45

16) #97- Shane van Gisbergen, 45

virtualmente out dalla Chase

17) #10-Ty Dillon, 44

18) #16-A.J. Allmendinger, 43