Nadia Battocletti si conferma regina del Campaccio! Scivola nel fango, poi fa il vuoto!

Nadia Battocletti ha vinto in maniera perentoria il Campaccio 2026, rispettando il pronostico della vigilia sui pratoni di San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano) e replicando così il successo conseguito dodici mesi fa in questa grande Classica delle corse campestri. La fuoriclasse trentina ha dettato legge in una prestigiosa tappa del World Cross Country Tour (il massimo circuito internazionale itinerante di questa specialità), dopo aver già trionfato agli Europei e ad Atapuerca prima di Natale.

L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri ha controllato la situazione nel primo dei tre giorni, a metà della seconda tornata è scivolata in una curva nel fango mentre era in testa e, dopo essersi rimessa in moto, ha attaccato in maniera perentoria nel tratto più tecnico di un percorso sempre molto esigente dal punto di vista muscolare. La 25enne, che è tornata in gara a tre settimane di distanza dall’affermazione alla BOclassic lo scorso 31 dicembre, ha fatto rapidamente il vuoto e ha dimostrato una superiorità schiacciante.

Nadia Battocletti ha completato i sei chilometri con il tempo di 21:10 e ha nei fatti messo le mani sul trofeo generale del World Indoor Tour, già portato a casa al termine della passata annata agonistica (a referto vanta tre affermazioni e il secondo posto ad Alcobendas). L’azzurra proseguirà ora la sua preparazione in vista della gare in sala, con l’obiettivo di essere protagonista ai Mondiali Indoor, che andranno in scena a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo.

La campionessa di Cavareno ha distanziato di oltre venti secondi le tre immediate inseguitrici, che si sono giocate gli altri gradini del podio: in volata l’ha spuntata la burundese Francine Niyomukunzi (la vincitrice del 2024 ha chiuso al secondo posto in 21:32), la quale ha preceduto Elvanie Nimbona (21:33), burundese di origine che ha acquisito la cittadinanza italiana da un mesetto. A seguire la britannica Emily Collinge (21:34) e Lucia Arnoldo (quinta in 21:52).