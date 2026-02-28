Myriam Sylla torna a macinare punti pesanti in Turchia. Stop per Alessia Orro, Guidetti vince la regular season

La stagione regolar della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, è giunta alla 24ma e terzultima giornata. Myriam Sylla ha offerto una prestazione di notevole respiro tecnico, mettendo a segno 17 punti (5 muri, 36% in attacco, 41% in ricezione) e contribuendo alla vittoria del Galatasaray Istanbul sul campo del Besiktas in un derby sempre molto sentito per le due polisportive, che in questa occasione si è deciso al tie-break.

Tra le fila della compagine giallorossa, che ha prevalso per 3-2 (25-15; 22-25; 25-22; 23-25; 15-8) si sono distinte anche Ilkin Aydin (20 punti) e Kaja Grobelna (19), contro il sestetto di Margarita Kurilo (20) e Anna Adelusi (26). Turno di riposo per Alessia Orro, che non è stata schierata in cabina di regia da Marcello Abbondanza in occasione del confronto tra il Fenerbahce Istanbul e il modesto Bahcelievler (fanalino di coda che ha vinto una sola partita in stagione).

Agevole 3-0 (25-11; 25-11; 25-14) per le gialloblù, anche senza l’apporto della miglior giocatrice degli ultimi Mondiali vinti dall’Italia e di altre stelle come l’opposto Melissa Vargas, la schiacciatrice Arina Fedorovtseva e il martello Hande Baladin, tutte rimaste a riposo per un confronto che non poteva nascondere insidie per la seconda forza del torneo. Di fronte al proprio pubblico si sono ben espresse Yaasmen Bedart Ghani (18), Ana Cristina De Souza (13) e Asli Kalac (7).

Il VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti ha matematicamente vinto la regular season: con 68 punti (23 vittorie) è irraggiungibile da parte del Fenerbahce (62 punti, 20 vittorie). Più attardati lo Zeren Spor Ankara (19 vittorie, 52 punti), l’Eczacibasi Istanbul (18 successi, 54 punti) e il Galatasaray Istanbul (17 affermazioni, 51 punti).