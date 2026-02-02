MotoGP, scattano i test di Sepang tra assenze e spunti di interesse pressoché infiniti

Mentre il mercato piloti in vista del prossimo anno sta già impazzando, è tempo di pensare al presente, ovvero al primo vero atto ufficiale in direzione del Mondiale di MotoGP 2026. Stiamo parlando, ovviamente, dei test pre-stagionali Sepang (Malesia) che si disputeranno da domani, martedì 3 febbraio fino giovedì 5. Ricordiamo che, prima del via del campionato, si terranno anche i test di Buriram (21-22 febbraio) che anticiperanno il Gran Premio di Thailandia, primo appuntamento della stagione.

Iniziamo con il programma ufficiale dei test sulla pista malese. Ognuno dei 3 giorni di lavoro in pista scatterà alle ore 03.00 italiane (le ore 10.00 locali) e si concluderà alle ore 11.00. In poche parole 8 ore di lavoro al giorno per team e piloti e, nel complesso, 24 ore a disposizione per conoscere e sviluppare le moto. L’occasione è di quelle da non farsi scappare, dato che i piloti finalmente potranno capire i pregi ed i difetti dei rispettivi mezzi che li accompagneranno per tutta l’annata.

Non saranno al via di questi test due piloti di primo piano. Come era facilmente previsto e preventivabile sarà assente Fermin Aldeguer, reduce da un brutto infortunio al femore occorso in allenamento, quindi stesso destino per Jorge Martin (sostituito ovviamente da Lorenzo Savadori) che prosegue nel suo percorso di recupero fisico successivo ai due interventi cui si è sottoposto a metà dicembre, uno allo scafoide sinistro e uno alla clavicola destra.

Ad ogni modo l’attesa sarà immensa. Gli spunti di interesse saranno pressoché infiniti. La Ducati avrà ancora la moto migliore del lotto? Pecco Bagnaia troverà un feeling migliore rispetto alla GP25? Marc Marquez continuerà nel suo dominio? Aprilia proseguirà nel suo avvicinamento ai rivali di Borgo Panigale? E gli altri…? Yamaha, Honda o KTM. Saranno in grado di proporre moto competitive ai più alti livelli. Non solo, come approccerà Toprak Razgatlioglu, sbarcato dalla superbike con la chiara intenzione di non fare da spettatore in MotoGP.