MotoGP, Fabio Quartararo pronto a lasciare la Yamaha per approdare in Honda!

Il Mondiale 2026 di MotoGP non è ancora iniziato eppure, con una clamorosa “bomba di mercato” a scompaginare i piani, il circus delle due ruote potrebbe addirittura proiettarsi già verso il 2027.

Secondo quanto riportato da Motorsport.com infatti, Fabio Quartararo lascerà la sella della Yamaha per traslocare alla Honda, in HRC, con un contratto biennale valido proprio per il 2027 e il 2028.

La rottura di un matrimonio storico, che dura dal 2019 e che nel 2021 ha visto il francese prendersi il titolo iridato, e la creazione di un nuovo legame; favorito anche dall’andamento negativo delle ultime stagioni.

Lo scenario, per il pilota che con la Yamaha ha messo insieme 11 vittorie, 32 podi e 21 pole position, si presenterà anche in coincidenza del fatto che nel 2027 verrà introdotto un nuovo regolamento tecnico che farà scattare un domino di rider sulla mappa complessiva della MotoGp.

Ora però vi sarà da capire anche un’altra cosa: quale sarà la line up dell’HRC nel 2027? Quartarò con chi farà coppia nei box? Joan Mir e Luca Marini, attuali piloti del team nipponico, hanno i contratti in scadenza nel 2026 e nessuno dei due è sicuro di proseguire. All’orizzonte si stagliano possibili alternative che rispondono ai nomi di Pedro Acosta e Jorge Martin. Vedremo nelle prossime settimane come evolverà la situazione, anche perché nel mentre vi sarà da correre un Mondiale 2026 che scatterà nel fine settimana che andrà dal 26 febbraio al 1° marzo.