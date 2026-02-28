MotoGP su TV8 oggi, GP Thailandia 2026: orari qualifiche e Sprint in diretta, programma in chiaro

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio di Thailandia 2026 si disputeranno sabato 28 febbraio dalle ore 4:50 alle 8:20. Dopodiché, alle ore 9:00 comincerà la Sprint della classe regina, al termine della quale saranno assegnati i primi punti valevoli per il Motomondiale della stagione corrente, la settantottesima della storia.

Gli orari indicati sono, ovviamente, quelli del nostro Paese. Si corre nella mattinata europea semplicemente perché il fuso orario fra le latitudini del Vecchio Continente e quelle dove è situato l’altopiano del Khorat é estremamente marcato. Una situazione che non si verificherà poi fino all’autunno. Difatti la Thailandia ricopre il ruolo di opening “in supplenza” del Qatar.

Come accaduto lo scorso anno, si è voluta evitare la concomitanza tra il Ramadan e l’evento mediorientale, ossia il palcoscenico deputato a organizzare l’appuntamento inaugurale. La gara del Golfo Persico è stata posticipata ad aprile, nell’attesa che il più sacro dei mesi islamici cada in un altro momento dell’anno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio di Thailandia 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8DT) su SKY Sport Uno (201) e SKY Sport MotoGP (208); in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – GP THAILANDIA

Ore 2:40-3:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 3:25-3:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 4:10-4:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 4:50-5:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 5:15-5:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 6:45-7:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 7:10-7:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 7:40-7:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 8:05-8:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 9:00, MotoGP, SPRINT

PROGRAMMA GP THAILANDIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 Sky e 8 DT).

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO, Now, TV8.it, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.