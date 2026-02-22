MotoGP, Marco Bezzecchi: “Sono contento, moto migliorata. Ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra”

L’Aprilia continua a lanciare ancora grandi segnali alla concorrenza. In occasione del secondo giorno dei test collettivi di MotoGP in fase di svolgimento a Burirarm (Thailandia) Marco Bezzecchi si è reso artefice di una grandissima prestazione, tanto da segnare un nuovo record.

Il centauro italiano nello specifico nel pomeriggio ha messo a referto 1’28″668, nuovo primato non ufficiale della pista, rifilando 0″097 di vantaggio al nipponico Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), anche lui decisamente competitivo. Una volta arrivato in zona mista, il romagnolo ha commentato quanto fatto.

“Abbiamo lavorato bene, ci sono stati bei miglioramenti e sono contento. Le piste nei test sono fantastiche e le condizioni sono al top quindi manteniamo i piedi per terra, restiamo concentrati e analizziamo bene i dati che finalmente ne abbiamo tanti – ha detto Bezzecchi -. La moto è migliorata: tutto quello che abbiamo provato aveva un aspetto positivo, non tutto era sempre meglio ma abbiamo trovato cose interessanti”. “Bezz” ha inoltre concluso: “Non siamo riusciti completamente a ‘calmare’ la moto, mi aspettavo leggermente di più in questo aspetto ma nel corso delle giornate è sempre andata a migliorare“