MotoGP, Francesco Bagnaia: “La moto mi piace molto, situazione migliore rispetto al 2025”

Una giornata tutto positiva per Francesco Bagnaia in occasione della seconda giornata valida per i test collettivi di MotoGP attualmente in fase di svolgimento in Thailandia, a Buriram. Il ducatista infatti nella mattina ha segnato uno dei migliori riferimenti cronometrici, raccogliendo un gap di 0’’047 rispetto al compagno di squadra Marquez, il quale ha segnato 1’28’’836.

Poi nel pomeriggio “Pecco” si è concentrato principalmente sul passo gara, sfoggiando il tempo costante sull’1’30’’5-1’30’’6. Una volta giunto in mixed zone, il nativo di Torino ha commentato quanto fatto: “È stato un buon time attack – ha detto Francesco Bagnaia -. Non sono riuscito a sfruttare al massimo il terzo settore, ma sono comunque molto soddisfatto perché ho girato mezzo secondo più veloce rispetto al tempo segnato lo scorso anno. Credo siano stati cinque giorni di test davvero positivi. Oggi il piano era fare una simulazione di gara completa, però c’è stato un minimo intoppo e non siamo riusciti a farla. Siamo riusciti a provare tutto ciò che dovevamo, comprese tutte le gomme. Siamo pronti a cominciare la stagione”.

Bagnaia ha poi chiosato: “L’anno scorso questo stesso test era stato molto difficile. La moto mi piace parecchio, mi sento più comodo e più sicuro in frenata. Ci sono ancora alcune cose da migliorare, ma nel complesso la situazione è decisamente migliore rispetto allo scorso anno”.