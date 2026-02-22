MotoGP, Marc Marquez: “Caduta? Niente di importante, solo mancanza di concentrazione”

Buone sensazioni da Marc Marquez. Nonostante una caduta avvenuta nel long run, lo spagnolo si è detto soddisfatto della giornata valida per i test della MotoGP 2026 appena andati in archivio sulla pista di Buriram. Si tratta del secondo piccolo incidente di percorso per il detentore del titolo che, però, una volta arrivato in mixed zone, ha tentato di minimizzare quanto successo, parlando più che altro di mancanza di concentrazione.

In prima battuta il ducatista ha rassicurato circa le sue condizioni, parlando di una semplice abrasione scaturita dalla caduta: “Non è stato niente di importante, è un’abrasione che puoi fare anche in bicicletta, è tutto a posto – ha detto Marquez – Sono molto contento di come è andato il test, abbiamo fatto dei passi avanti. Soprattutto questo secondo giorno mi sono trovato bene, stavamo facendo un buon long run, siamo caduti. Meglio adesso che in gara”.

Marquez ha poi proseguito: “Le cadute di questi due giorni sono più che altro frutto di mancanza di concentrazione; non sono stato lucido, cercherò di riprendermi in questi giorni. Sono contento però di come sta andando, siamo vicino il gruppo di testa, con Bagnaia, Bezzecchi ed Alex Marquez”. In ultimo lo spagnolo ha fatto il conto dei giri fatti fino a questo momento: “A Sepang ho fatto una simulazione di una gara Sprint, qui invece sono caduto nel long run, mi pare sia capitato al giro sette“.