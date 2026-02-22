MotoGP, Marco Bezzecchi da record nel day-2 a Buriram. Marc Marquez cade ancora, Bagnaia competitivo

Calato il sipario sulla seconda e ultima giornata di test di MotoGP a Buriram, in Thailandia. Sul tracciato asiatico Ducati e Aprilia si sono alternate al vertice nelle due sessioni disputate oggi. Nella prima parte delle prove Marc Márquez e Francesco Bagnaia hanno fatto segnare i migliori riferimenti cronometrici: lo spagnolo, in 1’28″836, ha preceduto di 0″047 Pecco (1’28″883).

Nel pomeriggio thailandese Bagnaia si è concentrato esclusivamente sulla simulazione del passo gara, completando numerose tornate costanti sull’1’30″5–1’30″6. Márquez aveva in programma lo stesso lavoro, ma una caduta alla curva 3 lo ha costretto a chiudere anzitempo la sessione. Il campione del mondo in carica, quando è stato in pista, aveva comunque impressionato per una sequenza di giri sull’1’29” alto e sull’1’30” molto basso. Il terzo incidente nella due giorni di Buriram, però, è un dato da annotare e valutare. “Caduta per mancanza di concentrazione“, ha spiegato Marc ai microfoni di Sky Sport.

La scena, nel finale, è passata alle moto di Noale. Marco Bezzecchi ha alzato la voce firmando in 1’28″668 il nuovo record non ufficiale della pista, con 0″097 di vantaggio sul giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), a ulteriore conferma della competitività dell’Aprilia. Alle loro spalle le Ducati ufficiali di Márquez (+0″168) e Bagnaia (+0″215), seguite dalla GP26 del team Gresini di Alex Márquez (+0″293), anche lui finito a terra nel corso di questo turno.

In top ten trovano spazio anche Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, in sella alle Ducati VR46, rispettivamente a settimo e nono a 0″403 e 0″505 dalla vetta. Sesta posizione per la prima KTM del gruppo, quella dello spagnolo Pedro Acosta (+0″353), mentre ottava è l’altra Aprilia ufficiale di Jorge Martín (+0″499). Chiude il gruppo dei migliori dieci la Honda di Joan Mir (+0″628).

Da segnalare il 13° posto di Luca Marini con l’altra Honda, il 18° di Enea Bastianini sulla KTM Tech3 e il 22° di Michele Pirro con la Ducati Gresini, chiamato a sostituire Fermín Aldeguer. Giornata complicata per Yamaha: Jack Miller (Pramac) è il primo pilota della casa di Iwata in 16ª posizione (+1″004), davanti a un deluso Fabio Quartararo, 17° a 1″033. Nelle retrovie anche Alex Rins, 20°, e il rookie Toprak Razgatlioglu, 21°, a rendere ancora più cupo il quadro per il team dei tre diapason.

CLASSIFICA SECONDA GIORNATA TEST BURIRAM MOTOGP 2026

1 Marco Bezzecchi 1:28.668 — Aprilia Aprilia Racing

2 Ai Ogura 1:28.765 +0.097 Aprilia Trackhouse MotoGP Team

3 Marc Márquez 1:28.836 +0.168 Ducati Ducati Lenovo Team

4 Francesco Bagnaia 1:28.883 +0.215 Ducati Ducati Lenovo Team

5 Alex Márquez 1:28.961 +0.293 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

6 Pedro Acosta 1:29.021 +0.353 KTM Red Bull KTM Factory Racing

7 Franco Morbidelli 1:29.071 +0.403 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

8 Jorge Martín 1:29.167 +0.499 Aprilia Aprilia Racing

9 Fabio Di Giannantonio 1:29.173 +0.505 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

10 Joan Mir 1:29.296 +0.628 Honda Honda HRC Castrol

11 Raúl Fernández 1:29.302 +0.634 Aprilia Trackhouse MotoGP Team

12 Brad Binder 1:29.392 +0.724 KTM Red Bull KTM Factory Racing

13 Luca Marini 1:29.451 +0.783 Honda Honda HRC Castrol

14 Maverick Viñales 1:29.569 +0.901 KTM Red Bull KTM Tech3

15 Johann Zarco 1:29.608 +0.940 Honda Castrol Honda LCR

16 Jack Miller 1:29.672 +1.004 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

17 Fabio Quartararo 1:29.701 +1.033 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

18 Enea Bastianini 1:29.728 +1.060 KTM Red Bull KTM Tech3

19 Diogo Moreira 1:29.920 +1.252 Honda Pro Honda LCR

20 Alex Rins 1:30.122 +1.454 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

21 Toprak Razgatlıoğlu 1:30.772 +2.104 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

22 Michele Pirro 1:31.777 +3.109 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP