MotoGP, i fratelli Marquez primeggiano nella prima giornata dei Test a Buriram. Bene anche Bezzecchi e Bagnaia

Si chiude nel segno dei fratelli Marquez la prima giornata dell’ultima finestra di Test collettivi della MotoGP a Buriram in vista del Mondiale 2026. La coppia catalana che ha dominato il campionato 2025 spera di ripetersi anche nella prossima stagione, ed i riscontri odierni sul giro secco al Chang International Circuit sono sicuramente incoraggianti in tal senso.

Alex è stato il più veloce del day-1 in sella alla Ducati del team Gresini con un ottimo time-attack da 1’29″262, avvicinandosi a meno di sei decimi dal record ufficiale della pista (1’28″700 di Bagnaia nel 2024) e confermandosi uno dei piloti di riferimento in griglia. Zampata finale anche per Marc, in sella alla Ducati GP26 Factory, che si è inserito al posto d’onore con un distacco di 129 millesimi dal fratello minore.

La casa di Borgo Panigale ha occupato anche la terza piazza in classifica grazie a Franco Morbidelli (team VR46), distante 189 millesimi dalla vetta, precedendo di un soffio l’Aprilia di un convincente Marco Bezzecchi. Il romagnolo ha dimostrato un buon feeling con la RS-GP, siglando il suo miglior tempo nel momento in cui la pista era meno performante (dopo la pausa pranzo, con temperature roventi) e portando avanti il programma di sviluppo della squadra italiana.

Grande equilibrio in ogni caso a Buriram, con i primi undici racchiusi in mezzo secondo e la presenza in top10 di quattro marchi diversi (manca all’appello solo la Yamaha, ancora in grossa difficoltà nonostante il nuovo motore V4). Sensazioni positive all’interno del team factory Ducati per Francesco Bagnaia, l’unico della top10 a non aver migliorato nel pomeriggio rispetto alla sessione mattutina, in cui aveva dettato il passo con un notevole 1’29″678 per poi concentrarsi su alcune prove comparative. Da segnalare anche il buon rientro dopo un lungo stop per Jorge Martin, 13° con l’Aprilia a 0.551 dalla testa.

CLASSIFICA DAY-1 TEST BURIRAM MOTOGP 2026

1 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 1:29.262

2 Marc Marquez Ducati Lenovo Team Ducati +0.129

3 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +0.189

4 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia +0.200

5 Johann Zarco LCR Honda Honda +0.205

6 Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team Aprilia +0.224

7 Joan Mir Honda HRC Castrol Honda +0.232

8 Maverick Viñales Red Bull KTM Tech3 KTM +0.278

9 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +0.381

10 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Ducati +0.416

11 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM +0.495

12 Luca Marini Honda HRC Castrol Honda +0.512

13 Jorge Martin Aprilia Racing Aprilia +0.551

14 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing KTM +0.588

15 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team Aprilia +0.690

16 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 KTM +0.891

17 Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha +1.063

18 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha +1.245

19 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha +1.250

20 Diogo Moreira LCR Honda Honda +1.691

21 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha +2.312

22 Michele Pirro BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati +3.348