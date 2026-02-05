MotoGP
Marco Bezzecchi elogia l’Aprilia: “Moto un passo avanti rispetto alla precedente, gran quantità di soluzioni”
Marco Bezzecchi ha archiviato in maniera favorevole la terza giornata di Test MotoGP, andati in scena sulla pista di Sepang: nelle prime sei pozioni è l’unico intruso in un monopolio Ducati, capace di inserirsi al secondo posto a poco più di un decimo di distacco da Alex Marquez, davanti ad Alex Marquez e Francesco Bagnaia.
Prova decisamente brillante in Malesia, considerando anche la grande quantità di soluzioni provate (in particolar modo le differenti ali sul codone), e grande ottimismo in vista dell’inizio del Mondiale MotoGP. A precedere il primo Gran Premio della stagione ci saranno altri due giorni di Test, previsti il 21-22 febbraio a Buriram (Thailandia).
Marco Bezzecchi ha analizzato la propria prestazione al termine della sessione: “Nel secondo giorno di test il programma è stato in parte condizionato dalla pioggia, mentre oggi è stato importante provare ancora alcune cose. Altre poi le testeremo in Thailandia. In generale, mi sono divertito molto, perché abbiamo provato una grande quantità di soluzioni in questi test e mi sono trovato bene. La RS-GP26 è chiaramente un passo avanti rispetto alla moto precedente”.