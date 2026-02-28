Francesco Bagnaia fa mea culpa: “Sono io che devo adattarmi. Sto cercando di capire”

Un inizio di stagione indubbiamente contratto per Francesco Bagnaia. Il centauro della Ducati non è andato oltre la nona posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP di Thailandia, atto d’apertura del Mondiale 2026 di MotoGP, mostrando alcune difficoltà nell’adattamento.

Rispetto ai test, andati in scena solo pochi giorni fa sullo stesso tracciato di Buriram, “Pecco” ha girato molto più lentamente, facendo i conti con delle condizioni diverse. Una difficoltà che, però, sembra non essere scaturita da problemi con la moto, così come confermato dal diretto interessato una volta arrivato in zona mista.

“Difficile dare una spiegazione, la pista è quella, così come la moto – ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport – Quello che stanno cambiando sono le condizioni, se non sto riuscendo a capirle è un errore mio. Non mi sto trovando bene perché sto mettendo più tempo ad adattarmi. Il grip è meno rispetto ai test, non giri da solo. Sto cercando di migliorare e capire come andare meglio. Ma sono io che lo devo fare”.

Bagnaia ha poi proseguito: “Quando sei in bagarre è complicato essere costanti, specie qui in cui le temperature raggiungono livelli alti. Sto lavorando, la gara è stata più positiva rispetto ad altri turni, speriamo sia la base di partenza per domani. Condizione dei Test? Domani sarà diversa, oggi il caldo era tanto ma giusto. Domani la temperatura sarà simile; la media ci aiuterà, ma quando parti dietro devi essere bravo ad infilarti nella posizione giusta”.