Alex Marquez: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro nei test, mi sento più pronto dell’anno scorso”

Alex Marquez si presenta al via del Mondiale MotoGP 2026 da vice-campione iridato in carica, dopo aver disputato di gran lunga la miglior stagione della carriera nella classe regina con la Ducati del team Gresini. Il fratello minore di Marc proverà a ripetersi anche quest’anno su quei livelli, ma non sarà facile battere la concorrenza dell’Aprilia di Marco Bezzecchi ma anche dell’altro ducatista ufficiale Francesco Bagnaia.

“Siamo stati i più veloci a Sepang, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Quest’anno abbiamo avuto più lavoro nel provare le varie componenti e meno tempo per concentrarci su noi stessi. Essere felici al 100% è impossibile, tutti avrebbero voluto qualche giorno di test in più, la continuità sarà l’aspetto chiave. Mi sento pronto per partire“, dichiara Alex in conferenza stampa a proposito dei test pre-stagionali.

“Mi sento più pronto per lottare per il mondiale. L’anno scorso non avevo l’esperienza per approcciare alcune situazioni nel modo giusto. Ripetere il 2025 già sarebbe positivo, ma vuoi sempre qualcosa in più. È tutto nelle mie mani e in quelle del mio team, non dobbiamo cambiare mentalità e dare sempre il massimo. Sarà complicato, ma anche secondo me la continuità sarà l’aspetto chiave“, aggiunge il 29enne catalano.

“L’anno scorso non avevo l’esperienza per lottare per il titolo MotoGP, per cui è stato un po’ strano per me. A un certo punto della stagione ho pensato forse troppo al campionato e non ad estrarre il massimo potenziale della moto, e ho iniziato a commettere degli errori. Cercherò di non commettere questo sbaglio anche quest’anno, ma spero di ritrovarmi nella stessa situazione e di trarre beneficio dall’esperienza accumulata. Il weekend di gara ci mostrerà a che punto siamo realmente tutti quanti. Dopo 3-4 gare capiremo qual è il nostro livello e quale obiettivo sarà alla nostra portata“, conclude il due volte campione mondiale.