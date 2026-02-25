MotoGP, GP Thailandia 2026: statistiche, numeri, curiosità. Marquez è la sola ‘costante vincente’

Per la seconda volta consecutiva, il Mondiale di MotoGP comincia dalla Thailandia. L’autodromo di Buriram sarà teatro del battesimo agonistico della stagione 2026, così come lo era stato lo scorso anno. Dodici mesi orsono si sostenne che l’ouverture indocinese avrebbe dovuto essere una tantum, viceversa ecco che subito si replica!

Abbiamo, dunque, una nuova testimonianza di come questo evento debba essere tenuto in grande considerazione nell’attuale geografia del Motomondiale. Per quanto ancora giovane (è nato nel 2018), è caratterizzato dal grandissimo entusiasmo degli appassionati locali, capaci di renderlo una vera e propria festa. Il modo migliore per cominciare, anche dal punto di vista dell’immagine.

Il tracciato, costruito fra il 2013 e il 2014, è spartano e semplice. Curiosamente, il lay-out è una sorta di copia di quello di Spielberg, senza tuttavia i caratteristici saliscendi dell’autodromo austriaco. Comunque sia, da queste parti si sono spesso viste gare emozionanti, decise letteralmente in volata. Inoltre, il meteo è sempre estremo. O fa un caldo atroce, oppure arrivano autentici nubifragi!

BURIRAM – I DATI (MOTOGP)

I VINCITORI DEI GRAN PREMI

2018 – MARQUEZ Marc (Honda)

2019 – MARQUEZ Marc (Honda)

2022 – OLIVEIRA Miguel (Ktm)

2023 – MARTIN Jorge (Ducati)

2024 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

2025 – MARQUEZ Marc (Ducati)

Il miglior interprete del tracciato è indiscutibilmente Marc Marquez. È il solo ad aver primeggiato più di una volta, ben tre, ma soprattutto ha saputo imporsi con entrambe le marche con cui ha gareggiato. Dunque anche dopo l’infortunio al braccio.

I VINCITORI DELLE SPRINT

2023 – MARTIN Jorge (Ducati)

2024 – BASTIANINI Enea (Ducati)

2025 – MARQUEZ Marc (Ducati)

Tre differenti piloti hanno conquistato il successo nella competizione dimezzata. In comune c’è però la moto, ovverosia la Desmosedici.

I POLEMEN

2018 – MARQUEZ Marc (Honda)

2019 – QUARTARARO Fabio (Yamaha)

2022 – BEZZECCHI Marco (Ducati)

2023 – MARTIN Jorge (Ducati)

2024 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

2025 – MARQUEZ Marc (Ducati)

Cinque centauri differenti si sono spartiti le pole position. Anche qui è impressionante notare come Marc Marquez abbia saputo ritornare velocissimo sul giro secco dopo tante vicissitudini.

BURIRAM – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2018 – BAGNAIA Francesco [ITA]

2019 – MARINI Luca [ITA]

2022 – ARBOLINO Tony [ITA]

2023 – ALDEGUER Fermin [ESP]

2024 – CANET Aròn [ESP]

2025 – GONZALEZ Manuel [ESP]

Si attende ancora un pilota capace di ripetere una propria affermazione. Gli italiani hanno vinto le prime tre edizioni cadette, venendo però poi raggiunti dagli spagnoli.

BURIRAM – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2018 – DI GIANNANTONIO Fabio [ITA]

2019 – ARENAS Albert [ESP]

2022 – FOGGIA Dennis [ITA]

2023 – ALONSO David [COL]

2024 – ALONSO David [COL]

2025 – RUEDA José Antonio [ESP]

Due le affermazioni italiane, così come sono due quelle di David Alonso, riuscito nell’impresa di primeggiare per due anni consecutivi nella prima classe formativa, dove tale dinamica è tutto fuorché banale o scontata!